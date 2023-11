La diputada nacional electa y posible canciller en una eventual gestión de La Libertad Avanza, Diana Mondino, volvió a generar polémica con una declaración, ya que hizo una insólita comparación al referirse al matrimonio igualitario. Luego de haber hablado de un "mercado de órganos", la economista quedó nuevamente en el ojo de la tormenta pública y recibió duras críticas de la comunidad LGTB. Al ser consultada sobre qué posición tomaría un eventual Gobierno del libertario Javier Milei respecto al matrimonio igualitario, Mondino expresó: "Como liberal estoy de acuerdo con el proyecto de vida de cada uno. Es mucho más amplio que el matrimonio igualitario". Y ahondó, de una manera insólita: "Dejame exagerar: si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección, listo, pero después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos". "Si hay algo que hace más feliz a una persona y no afecta a otros, por qué no", se preguntó la legisladora electa. Ante estas declaraciones, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, manifestó: "Le decimos NO a estos discursos. Se disfrazan de libertad pero sólo son reflejo de retroceso. Creemos y queremos una Argentina que SÍ abrace la diversidad, donde podamos vivir con dignidad y amar en libertad". PT NA