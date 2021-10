La diputada porteña por el Frente de Todos (FdT) Victoria Montenegro presentará hoy su libro "Hasta ser Victoria", en el que relata su camino hacia la restitución de su identidad y "en torno a la celebración de otro mes de la identidad".

El acto será transmitido a las 16 a través de su página web y su canal de YouTube.

"No me imagino la vida sin ser Victoria. Nada de todo esto, de lo que soy, de lo que hago, de lo que siento, que es mío y que es genuino, puedo imaginar. Y cada día de mi vida estoy inmensamente agradecida con Abuelas. Pero el proceso que hay que transitar para aceptar la verdad es largo y difícil. A lo mejor es un proceso de toda la vida", aseguró la nieta restituida por las Abuelas de Plaza de Mayo.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña también aseguró: "Tal vez no me alcance esta vida para manejar las contradicciones. Por un lado, la suerte de que me hayan encontrado, de ser quien soy hoy, y por otro lado la culpa. La culpa es muy difícil de llevar".

MIRÁ TAMBIÉN El Presidente visitará en Avellaneda dos empresas que invierten para expandir su producción

Lucha por la identidad

Click to enlarge A fallback.

"El juicio por la apropiación fue muy largo. No era como ahora que son juicios orales. Eran todas presentaciones escritas. La causa empezó en el '92 y pasaron diez años hasta que quedó firme. Mis declaraciones fueron siempre escritos presentados por abogados. Una vez fui y me leyeron un escrito de la defensa de (su apropiador, el militar Hernán) Tetzlaff. Decía que podría haberme encontrado en un tacho de basura. Pero no. No me encontró en un tacho de basura. Me encontró en mi casa, en un moisés, debajo de la mesada, con los oídos sangrando por el estruendo de los tiros", aseguró.

Montenegro se define como "hija de Toti Montenegro y de Hilda Torres, desaparecidos por el terrorismo de Estado".

MIRÁ TAMBIÉN Cuatro nuevos diputados nacionales jurarán en la sesión especial de hoy

El pasado 22 de octubre se conmemoró el Día Nacional del Derecho a la Identidad. (Télam)