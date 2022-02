El intendente de Ensenada, Mario Secco, afirmó hoy que "la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) hay que pagarla" y analizó que ello puede hacerse "como dice Máximo (Kirchner) o como dice Alberto (Fernández), pero de cualquiera de los dos modos se va a tener que pagar".

En declaraciones a Radio 10, el jefe comunal se refirió a la renuncia de Máximo Kirchner a la titularidad del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos (FdT) por "no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el FMI", según informó ayer en una carta.

Secco estimó que el líder de La Cámpora "quiere que paguemos menos", mientras que el Presidente "ya arregló para seguir para adelante porque el ministro Martín Guzmán está convencido y junto a su equipo le demostraron que se puede pagar de esta manera".

"La deuda hay que pagarla y se puede pagar como dice Máximo o como dice Alberto, pero de cualquiera de los dos lados se va a tener que pagar", indicó.

"El Presidente tomó una decisión y a Máximo no le gusta esa manera porque cree que se podían salvar unos cuantos mangos más y tiene lo suyo", continuó Secco y remarcó que "es una discusión linda entre personas que miran cómo se tiene que pagar la deuda".

En ese sentido, indicó que "uno es más duro que el otro: Máximo tiene una posición más dura que lo que plantea Alberto, que dice 'cortémosla, arranquemos, hagámonos cargo, vayamos para adelante, hay que pagar, el país va a crecer y se va a poder pagar'".

"De una u otra manera se tiene que pagar. no se puede evitar. La deuda fue tomada por un gobierno democrático, votado en las urnas y por más que nos demos la cabeza contra la pared por la barbaridad que hicieron, tenemos que pagarla", insistió el jefe comunal.

Luego, pidió llevar adelante una "discusión sana" y reconoció que estas cosas no le gustan ya que preferiría "explicarle a la gente cómo Macri reventó un país" y no esto.

En tanto, el jefe comunal recordó: "Yo pagué una deuda muy grande en el municipio cuando llegué. A Ensenada lo habían saqueado, quebrado y fundido. Estuve 7 años pagando la deuda. No me alegró, me dolió mucho pagar la fiesta de los demás. Todos los recursos eran para pagar deuda, deuda y deuda".

El intendente analizó que "a nadie le alegra pagar la deuda que te dejan, que te hacen heredar" y razonó que "es de sinvergüenza lo que hizo Mauricio Macri, es criminal haber dejado semejante deuda".

El dirigente planteó que el expresidente Macri "fue votado por los medios de comunicación, por los poderes económicos y porque le vendieron espejitos de colores a medio mundo" y dijo que "después, (desde Cambiemos) saquearon a pueblo argentino y se llenaron de guita".

"Toda la plata que tenemos que pagar ahora los argentinos es la que se llevaron a los paraísos fiscales y a cuentas truchas de Panamá", concluyó. (Télam)