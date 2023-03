La defensa de Emilio Antonio García, exjefe de la Regional Oeste de Inteligencia de la Fuerza Aérea Argentina durante la última dictadura cívico militar, pidió hoy la absolución de este exmilitar en el juicio de lesa humanidad de la causa "Destacamento 144" que se desarrolla en los Tribunales Federales de Mendoza.

"Señor presidente voy a solicitar la absolución lisa y llana del señor Emilio García. Si a usted así no lo cree que corresponda, es porque esta parte como abogado defensor no pudo transmitirle o no estuve a la altura o me faltó la sagacidad propia que este debate requiere. Entiendo que no existen elementos para condenar a mi defendido", señaló en un tramo el abogado defensor del imputado, Andrés Ramos en uno de los tramos más alientes del final que pronunció ante el Tribunal Oral Federal (TOF) número 1 de Mendoza.

En la audiencia, que comenzó cerca de las 9.30 y se extendió hasta las 14, el Tribunal compuesto por los jueces Alberto Carelli, Héctor Cortez y Alejandro Piña escuchó de manera presencial a Ramos quien concluyó su etapa de alegatos en defensa de García.

El letrado confirmó además que durante el proceso hubo "una clara violación a las reglas", y por eso pidió el sobreseimiento de su defendido "por prescripción de la acción penal".

García se desempeñó como jefe de la Regional Oeste de Inteligencia de febrero a septiembre de 1977, después paso a jefe de Subdivisión y posteriormente como encargado hasta 1982.

Anteriormente en su alegato, la fiscalía pidió cadena perpetua por ser autor mediato de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, por 43 hechos, Homicidio doblemente agravado por alevosía entre otros.

Una vez finalizada la intervención de Ramos, en la continuidad de la jornada, comenzó su alegato el abogado defensor Matías Aramayo, quien representa al ex director de la Banda de Música, IV Brigada Aérea, José Santos Chiófalo, y que adelantó que también solicitará la absolución de su defendido.

Este debate que comenzó en 2019, investiga el rol de 23 imputados ex miembros del Ejército Argentino, la Fuerza Aérea y la policía de Mendoza quienes están acusados por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 107 víctimas, de las cuales 61 fueron desaparecidas y tres ejecutadas.

El Tribunal luego de escuchar a los abogados defensores llamo a un cuarto intermedio hasta el próximo 17 de marzo, a las 9.30 jornada en que continuarán los alegatos de la defensa. (Télam)