La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) hizo hoy un "llamado de conciencia a la dirigencia política" y aseguró que las comparaciones del escenario electoral argentino con el Holocausto "atentan contra la memoria de las víctimas" de la Shoá.

"Frente a los dichos de Elisa Carrió, la DAIA realiza un llamado de conciencia a la dirigencia política para dejar de lado este tipo de expresiones. Las comparaciones terminológicas realizadas atentan contra la memoria de las víctimas del régimen nazi", indicó la DAIA en un comunicado difundido a través de redes sociales.

Elisa Carrió, líder la de laCoalición Cívica.

La DAIA se refirió a las declaraciones realizadas el pasado miércoles por la líder de la Coalición Cívica (CC) al canal La Nación+ donde comparó el genocidio judío de la Segunda Guerra Mundial con la decisión a la que se enfrenta la sociedad argentina de elegir entre los candidatos a presidente Sergio Massa y Javier Milei en el balotaje del próximo 19 de noviembre.

"La historia de la Shoá no puede ser banalizada por nuestra sociedad", advirtieron y apelaron a "la responsabilidad social de los actores presentes en nuestra sociedad".

"Para que la tragedia que significó la Shoá y el régimen del nazismo que la enmarcó no sean banalizados y utilizados para dirimir contiendas políticas en contextos democráticos que bajo ningún aspecto se pueden comparar", añadieron.

En esta misma línea, ayer el Museo del Holocausto de Buenos Aires expresó su "repudio" a los dichos de Carrió y consideró que comparar el proceso electoral con el genocidio judío es "banalizar" la Shoá.

"Una elección democrática es incomparable con las aberrantes condiciones a las que fueron sometidos los judíos en tiempos de la deportación a los campos de exterminio", señalaron desde el Museo del Holocausto en un comunicado.

En sus declaraciones, Carrió anticipó que la CC va a impugnar el voto y llamó a "alejarse del mal".

Holocausto Judío

"Cuando Hitler llamó al comité judío para que elija quien iba a la Shoá y quién iba al exterminio y quién no, Hannah Arendt en su libro 'Eichmann en Jerusalén' dijo: ustedes tenían otra posibilidad, no tenían que elegir. Tenían la posibilidad de no tener posición, como cuando lo terrible viene a la Argentina", indicó la exdiputada en conversación telefónica con el periodista Jonatan Viale.

En tanto, la comparación molestó al periodista, que ayer publicó en la red social X: "Un poquito de respeto. Acá patoteadas, no. Estás confundida", escribió Viale y advirtió que "comparar a (Javier) Milei con (Adolf) Hitler me parece una banalización absoluta de lo que nos pasó a los judíos. Juega en el medio", concluyó el periodista.

(Télam)