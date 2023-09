La Corte Suprema rechazó la última apelación de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) para indagar a ex funcionarios menemistas sobre los sobornos que reconoció haber pagado la multinacional alemana Siemmens para quedarse con el contrato por los nuevos DNI en 1996

El máximo tribunal, de manera unánime, sostuvo que la causa está "archivada" y ello significa que no hay sentencia definitiva, por lo que en consecuencia no le corresponde intervenir

La PIA había insistido reiteradamente con las indagatorias del ex presidente Carlos Menem (ya fallecido); de su ministro del Interior, Carlos Corach; y del ex titular de Migraciones, Hugo Franco. Pero el juez federal Ariel Lijo, quien elevó una parte del expediente a juicio oral en 2019 (el juicio está aún pendiente), consideró que no había elementos suficientes para ese llamado a los ex funcionarios y archivó esa parte del expediente

La medida, ante sucesivas apelaciones de la PIA, fue respaldada por la Cámara Federal, por la de Casación y, ahora, por la Corte Suprema

Cuando estalló el escándalo, de dimensiones internacionales, Siemmens reconoció ante una fiscalía de Munich, Alemania, y ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la U.S

Security and Exchange Commission (SEC), el pago de los sobornos y pagó una multa de 800 millones de dólares para evitar consecuencias ulteriores

Aquella investigación rozó también a la empresa Itron, del Grupo SOCMA, que aspiraba a participar en la competencia por los DNI pero finalmente desistió de hacerlo. En ese contexto, Itron fue vendida justamente a Siemmens por unos 46 millones de dólares por el 60 por ciento de su paquete accionario. Tiempo después, el 40 por ciento restante fue vendido por seis millones de la moneda estadounidense

