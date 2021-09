La Convención Nacional de la UCR, que conduce Jorge Sappia, aseguró hoy que "el mundo pospandemia sigue una tendencia irreversible hacia una economía sustentable basada en un nuevo paradigma".

Además sostuvo que el país no podrá enfrentar semejante desafío sin un amplio acuerdo político, económico y social entre todas las fuerzas políticas, como el que viene reclamando ese órgano.

"El mundo pospandemia sigue una tendencia irreversible hacia una economía sustentable basada en un nuevo paradigma. ¿Cuál será la posible hoja de ruta para la Argentina?", se titula el texto firmado por Sappia.

El documento remarcó un "hecho incontrastable que acaba de afirmar el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas: los gases de efecto invernadero han generado un calentamiento global que va mas allá de la capacidad natural de absorción de nuestro planeta".

MIRÁ TAMBIÉN Exjuez de Garantías será juzgado por atentado a la autoridad en Neuquén

Añadió que por ello el mundo enfrenta las consecuencias del calentamiento global en términos de sequias, incendios, inundaciones, huracanes, pérdida de glaciares, hambrunas, y pandemias.

Y la "única solución posible para detener esta catástrofe es la descarbonización de la economía, es decir la transición a un nuevo paradigma económico que no dependa del carbón y otros recursos no renovables para la generación de energía, ya que no hay un Plan B para el planeta frente a tamaña amenaza", sostuvo.

Aseguró que "el mundo se encamina por tanto a una tan necesaria como inevitable transición profunda en tres dimensiones claves: ecológica, energética y digital".

El órgano radical que conduce Sappia remarcó que por sus recursos humanos y naturales y por su extensión "la Argentina tiene en esta transformación global una coyuntura histórica para hacer una apuesta segura por la Economía Verde Digital como vector estratégico orientador del desarrollo económico y la creación de empleo de baja, intermedia y alta calificación".

MIRÁ TAMBIÉN Ferreño: El macrismo y el larretismo se enfocaron en la cuestiones inmobiliarias y el maquillaje

Agregó que "el principal desafío para el Estado residirá en ser capaz de coordinar con criterios de soberanía, equidad e inclusión las transiciones ecológica, energética y digital, generando las mayores sinergias positivas posibles".

También consideró que "los indisimulables problemas de pobreza y exclusión social, derivados de nuestro estancamiento económico crónico y de la ausencia de verdaderas políticas de Estado, no pueden usarse nuevamente como una excusa que nos impida tener una mirada estratégica hacia el futuro".

Argumentó que "resolver los problemas estructurales de la Argentina requiere de plazos y redefinición de estrategias y prioridades que necesariamente abarcará varios períodos gubernamentales".

Por ello "ningún partido o grupo político podrá, por sí solo, enfrentar estos enormes retos con prescindencia de ese amplio Acuerdo Político, Económico y Social que la UCR viene reclamando desde hace tiempo, y que el desafío de la hora hace más necesario que nunca". (Télam)