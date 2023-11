La Cámara Nacional Electoral (CNE) informó esta noche que "no se encuentra prevista ninguna aclaratoria respecto del Reglamento" del debate de candidatos presidenciales que sostendrán Sergio Massa de Unión por la Patria (UxP) y Javier Milei de La Libertad Avanza (LLA), al entender que no resulta "necesaria en atención a encontrarse claros sus términos", y recordó que "no está prevista la interrupción" entre los postulantes cuando tengan el uso de la palabra.

"En atención a lo requerido, cumplo en informarle que, si bien no se encuentra prevista ninguna aclaratoria respecto del Reglamento, ni resulta necesaria en atención a encontrarse claros los términos del mismo, conforme lo previsto en el Reglamento, no esta prevista la interrupción entre los candidatos. Por tal motivo y conforme lo allí previsto, los moderadores tendrán que intervenir "'para volver al diálogo sin interrupciones'", sostiene una nota que el secretario de la CNE, Sebastián Schimmel, le remitió a los apoderados de LLA.

Los representantes del espacio que lidera el diputado nacional habían pedido ayer aclaraciones sobre estos puntos a la CNE, y desde el Tribunal se remarcó que "cuando un candidato termina de hablar automáticamente tiene la palabra el otro candidato".

"Sin perjuicio de lo anterior, -se informó- toda otra consulta o precisión de carácter técnico relacionado con la dinámica acordada, podrá ser profundizada por el candidato o su equipo -en diálogo con el equipo de producción de CAPIT --la empresa encarga de organizar el debate-- en ocasión de concurrir al reconocimiento del escenario el día sábado en el horario convenido". (Télam)