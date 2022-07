La Legislatura porteña aprobó hoy la transferencia a la provincia de Buenos Aires de un predio que le pertenece al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) pero está ubicado en el partido bonaerense de la Matanza y abarca en sus 58 hectáreas a cuatro barrios populares, con el objetivo "consolidar el derecho a la propiedad" de sus habitantes.

El convenio fue aprobado por unanimidad, con 52 votos a favor del interbloque Juntos por el Cambio y de los bloques Frente de Todos, Frente de Izquierda y La Libertad Avanza.

Para que la transferencia sea efectiva, el acuerdo deberá ser aprobado también por el Concejo Deliberante de La Matanza.

El predio incluye los barrios 17 de Marzo, 17 de Marzo bis, San Petersburgo y Puerta de Hierro, y pertenece a la ciudad de Buenos Aires desde 1969, ya que le fue transferido durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, como parte de un plan que pretendía erradicar las 'villas miseria' de la entonces Capital Federal.

Al respecto, la legisladora Cecilia Ferrero, del bloque Vamos Juntos, explicó que los barrios que hoy existen en el predio se crearon en 1969 como "núcleos habitacionales transitorios con viviendas precarias" a donde el gobierno militar llevaba a los habitantes de las villas porteñas "con la promesa de que luego tendrían una vivienda digna".

En ese sentido, agregó que el convenio entre la ciudad y la provincia es un "avance en la consolidación de tantos derechos vulnerados para tantas personas".

Para transferir estas tierras nuevamente a la provincia de Buenos Aires, el presidente del IVC, Gabriel Mraida; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (Opisu), Romina Barrios; y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, firmaron el convenio en agosto del año pasado.

Durante la sesión, también tomó la palabra Gabriel Solano, del Frente de Izquierda, y dijo que acompañaría el convenio pero agregó que "los vecinos de los barrios afectados hicieron una aclaración: la situación precaria en que viven no tiene que ver con que no se hayan transferido las tierras, si no con gobiernos que no hicieron su trabajo".

El diputado afirmó además que "en la ciudad de Buenos Aires continúa el proceso de expulsión" de los habitantes de los barrios populares, "ya no por la dictadura, sino por el mercado y las políticas de Estado que hacen imposible para muchos trabajadores alquilar" dentro de la capital.

A su turno, Javier Andrade, del Frente de Todos, dijo que su bloque votaría a favor del acuerdo porque en esas tierras "viven 12 mil personas" que "tendrán la posibilidad de titularizar sus viviendas".

Antes del comienzo de la sesión, el IVC difundió un comunicado en el que informó sobre la "situación actual de las tierras en La Matanza" e informó que allí "la Ciudad no cuenta con ningún tipo de presencia territorial y adeuda un monto de 130.277.096 de pesos por tasas y contribuciones municipales con La Matanza".

"En este contexto -agregó el comunicado- se firmó un convenio donde la Ciudad se comprometió a traspasar a título gratuito estos terrenos a la provincia de Buenos Aires, para que se puedan llevar adelante los proyectos de urbanización de los barrios financiados por el Banco Mundial, garantizando además la posterior transferencia de dominio a sus habitantes, mientras el Municipio condona la deuda de la Ciudad por las tasas y contribuciones municipales de las parcelas en cuestión". (Télam)