La Confederación General del Trabajo (CGT) de Bahía Blanca expresó hoy su apoyo a los candidatos de Unión por la Patria (UxP), en el marco de las elecciones del próximo mes de octubre, porque son "la única propuesta que cree en la producción y el trabajo para el desarrollo de la comunidad".

"A lo largo del tiempo la delegación regional ha prescindido de pronunciarse sobre un apoyo partidario, entendiendo que cada organización, dirigente y trabajador elige el proyecto político que mejor lo representa", se indicó en un comunicado.

En ese contexto se señaló que "hoy nos encontramos en un contexto muy particular, donde hay candidatos que no solo no ofrecen esperanzas de un país mejor, sino que claramente nos dicen que están molestos con los derechos que tenemos los trabajadores y que nos los van a arrancar con una motosierra”.

“Percibimos discursos y maniobras de manipulación que proponen una salida que nos pone a toda la comunidad frente a un precipicio en el que se encuentran ya muchos argentinos, nosotros estamos convencidos que la salida es la opuesta", agregó la CGT bahiense.

MIRÁ TAMBIÉN Oliveri destacó que Argentina debe proteger su interreligiosidad

En el marco del comunicado se indicó que la central obrera apoyará a la "única propuesta que cree en la producción y el trabajo para el desarrollo de la comunidad, que contempla la necesidad de ir hacia el pleno empleo y trabajar por que la movilidad social ascendente sea una realidad para todos".

Por último se señaló que "esa propuesta es la que encabezan Sergio Massa como candidato a presidente, Axel Kicillof como candidato a gobernador y Federico Susbielles como candidato a intendente”. (Télam)