El titular del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, formalizó hoy su respaldo a la continuidad del radical Mario Negri al frente del interbloque de legisladores de Juntos por el Cambio en la Cámara baja, en el marco de las tensiones dentro de la coalición opositora por la definición de autoridades de cara al próximo período parlamentario.

"Yo no encuentro ningún argumento para que no siga. Ha sido un gran presidente del interbloque estos 6 años y su trayectoria y su experiencia no es equiparable con los demás diputados que formamos parte del bloque", adelantó López en declaraciones a Radio Milenium.

De esta manera, la Coalición Cívica que lidera Elisa Carrió, se expresó a favor de la continuidad de Negri al frente del interbloque, a pesar de que el PRO quedaría en mejor posición, ya que tendrá más diputados pertenecientes a ese espacio.

Se trata de una disputa que viene subiendo de tono en las últimas horas, previa a la elección de las autoridades del interbloque, que hasta ahora conduce Negri.

Sin embargo, antes de esa definición, los bloques que conforman la coalición opositora, conformada por la UCR, el PRO y la CC, deberán confirmar o no la continuidad de sus actuales autoridades.

En ese contexto, el PRO estaría en condiciones de reclamar más cargos en el interbloque, ya que tendrá a partir del 10 de diciembre un bloque más numeroso que la UCR.

Esa decisión se deberá adoptar la próxima semana, ya que el 6 de diciembre está prevista la sesión preparatoria -aunque aún se debe confirmar la fecha- en la cual jurarán los 127 diputados electos el pasado 14 de Noviembre y se renovarán las autoridades del cuerpo legislativo, que hoy preside Sergio Massa.

La coalición opositora tendrá desde el 9 de diciembre 116 legisladores de los cuales 45 corresponden a la UCR, 50 al PRO; 11 a la Coalición Cívica; 4 al bloque que conduce Emilio Monzó; 2 responden a Avanzar San Luis y cuatro monobloques, entre los que figuran el de Republicanos Unidos, cuyo referente es Ricardo López Murphy, que podrían sumarse al bloque macrista.

Desde el PRO, fuentes parlamentarias, en tanto, confirmaron que ya están las firmas para ratificar a Cristian Ritondo, al frente del bloque del PRO. en la Cámara baja.

De hecho, finalmente en las últimas horas, Ritondo recibió el respaldo formal de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aunque se especulaba podría proponer un candidato propio para ese lugar en la disputa interna que mantiene con el ex ministro de seguridad bonaerense de María Eugenia Vidal, diputada electa por la ciudad de Buenos Aires. (Télam)