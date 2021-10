Mora Iramain García, nieta de desaparecidos y actriz de doce años protagonista de la película "La Casa de los Conejos", basada en el libro homónimo sobre las vivencias de una niña hija de padres Montoneros, expresó su deseo de que el filme, que se estrenará en todos los cines el próximo jueves, "ayude a encontrar a Clara Anahí" Mariani, la beba apropiada en noviembre de 1976.

Clara Anahí tenía tres meses de vida, y fue robada luego de que las fuerzas represivas asesinaron a su madre y a otros cuatro militantes en la vivienda de la ciudad de La Plata referenciada en el título de la obra.

La cinta se filmó en 2017, cuando Mora tenía 8 años, y eso no le impidió brillar en la película, en la cual exhibe su expresividad y refleja las ausencias de sus abuelos Gustavo García Cappannini, y Matilde "Tili" Itzigsohn, ambos detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar.

Esa pérdida en el seno de su familia la motivó para acompañar a su madre Lucía a todas las marchas por el 24 de marzo y generó un sentido militante que posibilitó que el jardín de infantes al que concurrió Mora lleve hoy el nombre de su abuela.

"Me gustaría que se pudiera encontrar a Clara Anahí, que la película tuviera un mensaje de memoria. Faltan muchos nietos apropiados por encontrar y me encantaría se pudiera encontrar a Clara Anahí por la película", expresó Mora en dialogo con Télam.

Clara Anahí Mariani fue robada de "La Casa de los Conejos" donde vivía junto a su madre Diana Teruggi y Daniel Mariani.

La Niña fue buscada incansablemente por su abuela María Isabel "Chicha" Mariani, hasta su fallecimiento en 2018, una tarea que aún continua por parte de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

La vivienda que le da nombre a la película estaba ubicada en las calles 30 entre 55 y 56 de La Plata y allí, tras la fachada de un emprendimiento de cría de conejos, se imprimía el diario "Evita Montonera", una publicación a través de la cual se habían comenzado a denunciar los secuestros, las torturas y los crímenes de la dictadura.

En esa casa vivió la escritora Laura Alcoba, hija de militantes Montoneros, quien escribió un libro --que inspiró el título de la película-- en el cual se narran las estrategias de silencio y clandestinidad que sus padres le inculcaron para preservarla del aparato de represión ilegal del terrorismo de Estado.

"Mi padre y mi madre esconden ahí arriba periódicos y armas, pero yo no debo decir nada. La gente no sabe que a nosotros, sólo a nosotros, nos han forzado a entrar en guerra", puede leerse en uno de los párrafos del libro "La Casa de los Conejos".

Tras el casting del que salió elegida para ser la niña de la película "La casa de los conejos", de la directora Valeria Selinger, Mora debió leer el libro junto a sus padres Lucía García Itzigsohn y Luis Iramain.

"Tenía muchas ganas de actuar en esa historia porque sentía que se relacionaba con mi historia, que tengo a mis abuelos desaparecidos", explicó la joven actriz, que conoció a Laura Alcoba durante un viaje de ésta a la ciudad de La Plata.

Mora reflexionó que la protagonista de la película "es una nena de 8 años que siempre tenía que estar callada, no podía casi salir de casa, o si salía tenía que estar muy atenta".

"Creo que al fin y al cabo buscaba la manera de divertirse ante todo eso que vivía. Quería hacer lo que a ella (a la autora) le gustaba. En cualquier escenario yo me voy a divertir, voy buscar la manera de divertirme".

Sentada a la distancia de un abrazo está Lucía, que escucha con atenta admiración a su hija explayarse sobre esa mirada infantil que impacta tanto en ese contexto de dictadura que reflejan el libro y la película; y también aporta a esta agencia el sentir de alguien a quien la dictadura dejó sin mamá y papá.

"Yo tenía dos años, no tengo el recuerdo propio y consciente de mis viejos y sus compañeros y compañeras (de militancia). Era chiquita. Lo que sí reconozco del relato es esto del silencio y de tener que construir muchas respuestas porque los adultos no te van a contestar", rememoró.

Y agregó: "Otra cosa que me resuena es que cuando era chica, me contaron que iba con mi mamá a alguna plaza o espacio público. Ella me hacía llamarla 'Chola' para que no se descubriera nuestro vínculo y no corriera riesgos"

Lucía contó que algunos hijos o hijas de desaparecidos tienen algún tipo de reclamo a la militancia de sus padres que los alejó de ellos, pero en su caso aseguró que "siempre tuve clara dónde estaba la responsabilidad" de las consecuencias dejadas por la represión ilegal.

La mujer reconoció lo "transformador" que fue su militancia en Hijos, la agrupación que aglutina a los hijos e hijas de desaparecidos para exigir justicia, un espacio en el cual empezó a entender "en términos colectivos" las heridas dejadas por crímenes de la dictadura.

Lejos de cuestionar a su madre Matilde, Lucía sigue la perspectiva que le marcó aquella mujer, delegada gremial de Astilleros Río Santiago (ARS), donde impulsó la creación de una guardería para las trabajadoras, desaparecida el 16 de marzo de 1977 en el barrio porteño de Almagro.

Lucía hoy es la Directora Provincial de Planificación y Gestión Comunicacional del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires.

Lucía y Mora comparten miradas de amor y admiración mutua. La joven actriz contó que aprendió de su madre a "decir cuando algo está mal para que pueda cambiarse".

"También recuerdo que una vez que estaba en una marcha por el 24 de marzo, muy enojada porque no entendía por qué no podía tener a mis abuelos, por qué me los habían sacado de esa manera tan injusta, dije: 'Quiero que mueran todos los militares', ella me dijo 'no, no es así, no tenés que pagar con lo mismo, tenés que hacer lo justo, tiene que ir a la cárcel, esa es su pena'", recordó Mora y miró a su madre, que tenía los ojos llenos de lágrimas.

Lucía expresó plena de emoción que el ser mamá de Mora y de León, su hijo mayor que también actúa en la película, le permitió “construir un vínculo de madre e hija que yo no tuve".

"Tuve referencias de una abuela que me cuidó muchísimo, pero no tuve esa figura, ese rol. Y lo construí pudiendo correrme de los mandatos, pude criarlos con, no sé si es la palabra, con más libertad o creativamente. Voy aprendiendo con ellos. Y con Mora, como actriz es un descubrimiento, me sorprende verla allí (en la película)", dijo la hija de "Tili" Itzigsohn.

La película fue filmada cuando Mora tenía 8 años, durante 5 semanas en el 2017 y contó con el visto bueno de "Chicha" Mariani, que no llegó a ver escenas filmadas pero supo y se entusiasmó con el proyecto y con que fuera Mora la niña de "La casa de los conejos".

"Cuando declaramos ante la justicia contamos lo que sabíamos de las desapariciones de nuestros padres, pero no declaramos sobre el daño que significó para nosotros esas desapariciones siendo niños y niñas. No se juzgan los daños y las violaciones a los derechos de los niños y niñas", reflexionó. (Télam)