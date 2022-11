La Cámara Federal porteña rechazó un recurso presentado por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, contra la excarcelación de Jonathan Morel, uno de los principales referentes de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal. Los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia reafirmaron su propia decisión de excarcelar a Morel y a otros tres integrantes de Revolución Federal, todos procesados por integrar una agrupación que busca imponer sus ideas o acallar las ajenas por medio de la violencia o el miedo. El tribunal reconoció que si bien la apelación de la vicepresidenta fue presentada "dentro del plazo legal", Cristina Kirchner –pese a ser víctima de las conductas de los imputados- "carece de la facultad para hacerlo"

"Dicha parte no encuentra legitimación legal para impugnar la decisión de este Tribunal en lo que refiere a cuestiones que hacen a la libertad del imputado, por lo que tal recurso se declarará inadmisible", dijeron los camaristas. De esa manera, bloquearon el camino para que fuera la Cámara Federal de Casación Penal la encargada de decidir si las excarcelaciones estaban o no ajustadas a derecho. Bruglia, Bertuzzi y Llorens aceptaron que la legislación vigente "amplió el espectro de derechos y actuación de las víctimas en el proceso penal". Ello incluye "el derecho a ser escuchada antes de cada decisión que disponga medidas de coerción o la libertad del imputado durante el proceso". Pero, advirtieron los camaristas, "lo cierto es que ello no les otorga potestad para recurrir las resoluciones en que en tales cuestiones arriben los directores del proceso"

NOE/GO NA