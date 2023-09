La Cámara de Diputadossesiona para discutir la reforma del Impuesto a las Ganancias queimpulsa el candidato presidencial de Unión por la Patria yministro de Economía, Sergio Massa, en medio de la campaña electoral. La sesión especial convocada por el oficialismo comenzó a las13.13, cuando el bloque que lidera Germán Martínez consiguióreunir el quórum con el acompañamiento de diputados de laoposición. Se espera un extenso debate y Juntos por el Cambio yaadelantó que votará en contra de la norma. En tanto, el diputado y candidato presidencial de La LibertadAvanza, Javier Milei, había adelantado que votará a favor delproyecto impulsado por Sergio Massa. "Voy a votar siempre que sebajen impuestos, no me importa ningún cálculo político", dijo enla previa. El proyecto de ley de reforma del Impuesto a las Gananciasapunta a que los cambios puedan implementarse a partir del 2024 y,entre otras cuestiones, busca la eliminación de la cuartacategoría del gravamen y la creación, en reemplazo, de un impuestocedular que fija el pago del tributo únicamente para los ingresossuperiores a 15 salarios mínimos mensuales, que hoy representanmás de $1.770.000, pero llegaría a $2.000.000 con el ajuste que sedebatirá la semana próxima en la reunión del Consejo del Salario. Ese nuevo gravamen tendrá una alícuota progresiva sobre elexcedente, que va de 27% a 35%, y que se actualizará con el valordel salario mínimo dos veces por año. Así, sólo pagarán Ganancias 88.000 contribuyentes, menos del 1%del total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones, deacuerdo con los cálculos oficiales. El proyecto no incluye a cargos de alta responsabilidad enempresas, como directores de sociedades anónimas, CEOs, gerentes ysubgerentes. También se excluyen las pensiones de privilegio yfuncionarios políticos. Para los empleados en relación de dependencia, jubilados ypensionados que vivan en las provincias de La Pampa, Río Negro,Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partidobonaerense de Patagones, habrá un tratamiento especial. Uno de los primeros diputados en tomar la palabra una veziniciada la sesión fue el oficialista Carlos Heller, quiendefendió el proyecto para reformar Ganancias: "Las políticaspúblicas deben apuntar a que los que más tienen aporten pararesolver la situación de los que menos tienen. Es un proyectovirtuoso", dijo. Por su parte, el opositor Luciano Laspina, de JxC, criticó lamedida por "electoralista" y sostuvo que "la campaña electoral deMassa es la más cara del mundo", en referencia a su costo fiscal,en tanto que señaló que por la emisión se pone en marcha al paíshacia "una hiperinflación". Además consideró que el proyecto "es una concesión a losjerarcas sindicales", mientras que agregó: "Lo que estamos votandoes inmoral". Poco después, su par de Unión por la Patria, Sergio Palazzo, de extracción sindical ya que lidera el gremio Asociación Bancaria,reivindicó el proyecto y le contestó a Laspina por lo que dijo dela campaña de Massa. "La de Massa no es la campaña más cara del mundo, la de Macrifue la mas cara porque había 43 mil millones de dólares en lasreservas y cuando se fue dejaron 23 mil", sostuvo el gremialista

Y agregó: "Celebro ser del espacio político que va a lograr loque el ex presidente Macri incumplió, que es que ningún trabajadorpague Ganancias. Veo que algunos están preocupados por el impactofiscal. ¿Eso es porque es para los trabajadores? Porque no estabantan preocupados cuando bajaban las retenciones".