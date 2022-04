La Cámara de Diputados, que preside Sergio Massa, pidió hoy a la justicia que se rechace la medida cautelar presentada por el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, para que se anule la designación de la diputada radical Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

En un informe, los abogados de la Cámara de Diputados contestaron el pedido de informes que había solicitado días atrás el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Martín Cormick.

Los abogados señalaron que Martínez "no tiene legitimación para hacer la presentación" y que no hay una causa judicial para resolver, ya que no se cumplen los requisitos que la ley prevé para dictar una medida cautelar que suspenda la designación de Reyes.

“La pretensión involucra una cuestión que no es susceptible de ser abordada en sede judicial por pertenecer a la ´zona de reserva legislativa´, lo que sella definitivamente la suerte de la acción intentada y de la medida cautelar requerida”, señalaron los abogados.

Asimismo, los letrados defendieron el nombramiento de la diputada radical, al señalar que la Resolución N° 689/2022 “fue dictada en estricta armonía con el ordenamiento jurídico vigente” que ordena a los presidentes de cada cámara del Parlamento hacer las designaciones en el Consejo a propuesta de cada bloque.

“Hacer lugar a la medida requerida acarrearía también graves consecuencias de índole institucional a sociedad en su conjunto, toda vez que el Consejo debería funcionar sin contar con la totalidad de los representantes pertenecientes a todos los estamentos que la ley indica”, señalaron los abogados que representan a la Cámara de Diputados. (Télam)