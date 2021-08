El dirigente kirchnerista Luis D´Elía mostró hoy su enojo con el presidente Alberto Fernández ante el escándalo por el festejo del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos cuando regía el aislamiento estricto y remarcó que "tiene que pedir perdón", aunque consideró que "de ninguna manera" debe avanzarse en un juicio político. "Por un lado creo que si el Presidente dicta una norma, el primero que tiene que cumplirla es él y estoy convencido que es así", sostuvo el dirigente social. En diálogo con Levántate y Anda, el programa conducido por Rodo Herrera en AM 550, el ex subsecretario de Tierras para el Hábitat Social también contó el impacto que tuvo a nivel personal el escándalo por los ingresos a la Residencia Presidencial de Olivos. "En lo personal me sentí muy afectado, porque por esos días falleció mi mamá y yo durante 20 días de agonía no pude ir a verla porque era un preso político. Por protocolo no se hizo velorio y al entierro después de mucho pelear pudimos ir sólo cuatro personas", expresó. Y agregó: "Cuando vos ves que tu mamá se va en esas condiciones y que el que dictó la medida actúa de esa forma da mucha bronca. Tiene que pedir perdón, pero de ninguna manera juicio político. Si es por eso, (el ex presidente Mauricio) Macri debería ya estar preso". Al ser consultado sobre el eventual impacto que podría tener el escándalo en la campaña electoral del Frente de Todos, D´Elía reconoció que la difusión de las fotos del festejo de Fabiola Yañez "causó mucha indignación en toda la sociedad". "Hay que ponerse un poco en la piel de la gente, que tuvo que cumplir protocolos muy pesados: de mis cinco hijos pudo venir uno solo al entierro de la abuela por protocolo. Hay que ponerse en la piel del sufrimiento", señaló. E insistió: "A mí me jodió, a mí me hizo calentar. Cuando vos ves todo el dolor de despedir a una madre, a un hijo, a una esposa, a todos los que tuvimos que despedir a un familiar, nos causa rebelión. Creo que él tiene que pedir disculpas, decir que se equivocó". El referente kirchnerista ratificó su apoyo al Frente de Todos, pero aclaró que no respaldará cualquier escándalo: "Yo igual voto a (la vicepresidenta) Cristina (Kirchner), banco al Gobierno, considero a Cristina mi jefa política, pero tampoco la pavada". Al referirse a la figura de Alberto Fernández, D´Elía indicó que tiene "una buena opinión" sobre él, aunque reconoció que "siempre" tuvieron "diferencias políticas". "Él es más de centro derecha y yo, de centro izquierda, pero es un tipo honesto, laburador, que le tocó vivir una situación muy difícil como la pandemia", manifestó. Y concluyó: "Me gustaría que Cristina vuelva a ser Presidenta. Es el mejor cuadro del campo popular, lejos. Me parece una tipa bárbara, pero que lo sea en tiempo y forma". PT/KDV NA