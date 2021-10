Organizaciones sociales que impulsaban el proyecto de ley para proteger a las personas en situación de calle y familias sin techo se movilizaron hoy al Congreso Nacional para rechazar la decisión del bloque de Juntos por el Cambio de dejar sin quórum la sesión que también trataría la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos.

"En una Argentina profundamente desigual, no legislar en pos de brindar las herramientas para abordar esta problemática es miserable", dijo el diputado del Frente de Todos Federico Fagioli, autor del proyecto.

Agregó que "no hay dudas de que los paladines de la República se oponen a crear derechos que conviertan nuestra patria en un lugar más justo. No es azar ni casualidad. Son decisiones del sector más rancio de nuestra política. Primero, responden con topadoras. Ahora, no quieren dar quórum para tratar estos proyectos de ley fundamentales".

Estaba previsto el tratamiento en Diputados del proyecto de ley para proteger a las personas en situación de calle y familias sin techo, impulsado por organizaciones sociales en conjunto con Fagioli, del Frente Patria Grande.

La organización había anticipado en un comunicado que "el bloque de JxC decidió ceder ante el lobby que hace meses quiere impedir el tratamiento de la ley de etiquetado frontal -parte de la orden del día- y no dará quórum, impidiendo el funcionamiento democrático de las instituciones de la República".

Las agrupaciones que integran Patria Grande -Nuestramérica, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Proyecto 7 y Frente Popular Darío Santillán (FPDS)- se manifestaron en el Congreso para exigir el tratamiento.

Carina López Monja del FPDS, dijo a Télam que "hoy era una jornada histórica, era la posibilidad de garantizar derechos para las personas que peor la están pasando" pero "sin embargo no hubo respuesta" porque "los diputados y diputadas de la oposición miraron para otro lado, decidieron no dar quórum".

"Eso llena de bronca y de indignación porque realmente impide avanzar con un proceso de derechos para quienes peor la pasaron en la pandemia y lo siguen haciendo. La calle no es un lugar para vivir y nos movilizamos para redoblar el compromiso, la organización y la lucha para que se convierta en ley", comentó López Monja.

Constanza Guillén, del MTE, destacó "una ley muy importante como la ley de personas en situación de calle, entendiendo la realidad que tenemos hoy con más de 40% de pobreza y que los números de familias que se están quedando en la calle porque no están pudiendo pagar los alquileres va en aumento".

Algunos de los puntos de la iniciativa son la creación de una Red Nacional de Centros de Integración Social de Atención Permanente (abiertos 24 horas, los 365 días del año); la creación de un sistema de atención telefónica nacional, gratuito y permanente y de un sistema nacional de atención móvil, para intervenir inmediatamente en la problemática; la participación de las personas en situación de calle en la planificación, implementación y evaluación de las políticas públicas; la realización de un relevamiento anual de personas en situación de calle; y una casilla de correo gratuita abierta en la sucursal del Correo Argentino.

