La Asociación Madres de Plaza de Mayo conmemoró hoy los 46 años de su primera ronda en reclamo por sus hijos desaparecidos, ocasión en la que recordó a la fallecida titular de la entidad, Hebe de Bonafini; se comprometió a continuar con su lucha y expresó su apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Sara Mrad, de la filial Tucumán de las Madres, dijo que "solo una fuerte resistencia política permitirá cambiar las condiciones de vida de nuestro pueblo ante la desmesura de la pobreza que deteriora la existencia en los barrios más pobres".

"Se hace imprescindible poner el cuerpo y la palabra aferrándonos a nuestra militancia; con la fertilidad de nuestra memoria se puede construir un presente y un futuro más digno", dijo, y afirmó que "sostener nuestra lucha es urgente".

En el acto realizado en la Casa de las Madres, en la ciudad de Buenos Aires, Mrad sostuvo que "la patria y nuestro pueblo están en peligro y estamos en medio de una campaña electoral perversamente contaminada, con una derecha recalcitrante asediando, amenazante. privilegiando la violencia, la intolerancia, la mentira, la difamación, para continuar imponiendo planes de miseria".

También dijo que hay un "Poder Judicial putrefacto, corrupto y maloliente".

Mrad aseveró que "Cristina Fernández es la única capaz de impulsar un proyecto nacional, popular e inclusivo. No a la proscripción, Cristina conducción".

Con respecto a Bonafini, dijo: "Hebe querida, no tenemos la obligación de extrañarte, es una decisión personal, de cada uno que siente en lo profundo de su pecho; sin embargo te extrañamos, y tenemos la obligación y el compromiso de mantener encendido por siempre el fuego irredento y rebelde del amor y la solidaridad que has sabido encender en cada uno de nosotros".

Irene Chueque, de Mar del Plata, afirmó que al comienzo del accionar de las Madres, "cuando veníamos a Capital estábamos tranquilas, esperábamos que Hebe nos condujera, y ahora Hebe nos dice 'levanten el culo de la silla, comprométanse', eso es lo que quiere Hebe".

"Y lo que aprendimos, lo que aprendimos de nuestros hijos e hijas, es el compromiso por cambiar este mundo; lo aprendimos a sangre y fuego", afirmó.

También contó que vio en la ciudad de Buenos Aires gente viviendo en la calles. Manifestó que "(Horacio Rodríguez) Larreta y (Patricia) Bullrich nos quieren llevar a eso, a la miseria, al hambre, con miles de personas viviendo en la calle, tenemos que luchar para que no vuelvan, son piratas, no vuelven en barcos, vuelven en autos de último diseño, nos quieren robar todo, nos quieren robar la conciencia, pero no van a poder, nuestro pueblo que es luchador y no se rinde".

En tanto, la madre Visitación de Loyola, que este año cumplirá 99 años, dijo que "Hebe sabía lo que hacía, y no hay por qué pedir otra cosa que la lucha y lo que tienen en su conciencia".

"Hebe me enseñó a llevar el pañuelo con orgullo; nunca faltamos a la plaza un jueves aunque lloviera o nevara; siempre estuvimos y ahí vamos a seguir luchando; ustedes me van a ayudar a no tener miedo, a saber que vamos a ganar, con los 30 mil detenidos desaparecidos, con este orgullo de bandera. Con Hebe a la cabeza y con Cristina conduciendo no tenemos miedo a nadie", afirmó, en medio de una ovación.

Y Carmen Arias afirmó que "el 30 de abril siempre fue una celebración y debe serlo. A pesar de que nos falte Hebe estamos seguras de que estaría feliz de vernos erguidas, felices, orgullosas".

También aseveró que "Hebe nos marcó el camino de apoyar decididamente a Cristina".

Además dijo que "los jóvenes no son el futuro del país sino el presente, y el futuro está pasando hoy; todo lo que hicimos no lo hicimos solas, por eso pedimos que nos sigan acompañando".

"Se avecinan tiempos difíciles en el país y en la región, aun ganando las elecciones, pero si el presente es de lucha, el futuro será nuestro. Mientras nos queden fuerzas, las Madres seguiremos por el mismo camino de siempre, sin dar ni un paso atrás", enfatizó Arias.

En el acto también estuvieron Pablo Zurro (Intendente de Pehuajó) y Tristán Bauer (Ministro de Cultura de la Nación), entre otros. (Télam)