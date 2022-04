El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Fernando Galarraga, aseguró hoy que "las prestaciones no están en peligro" en referencia al conflicto con los transportistas que reclaman un aumento para traslados de personas con discapacidad, y aseguró que "los canales de diálogo" permitieron que se aprobara un incremento del 35% para los trabajadores que prestan estos servicios.

"Siempre dijimos que vamos a acompañar al sector para que los valores de los aranceles no pierdan en relación a la inflación, más allá de avanzar en las transformaciones más de fondo que tenemos que realizar en el sistema para garantizar su sustentabilidad", destacó Galarraga en un comunicado difundido hoy por la Andis.

En ese sentido, el funcionario recordó que el lunes pasado la Agencia aprobó de manera unánime un incremento del 35% para este primer semestre del año, del cual el 25% se abonará en mayo y el 10% restante en junio, y "pone los valores por encima de la expectativa inflacionaria vigente".

"La Andis tiene la función de fomentar el desarrollo y la aplicación de políticas que consoliden derechos de las personas con discapacidad y potenciar la transformación social y la inclusión", se consignó en un comunicado del organismo.

A su vez, Galarraga remarcó que el Gobierno sostiene canales de diálogo con todos los representantes del sector que brinda prestaciones a las personas con discapacidad, y que la Andis "mantiene un diálogo frecuente con muchas instituciones que transportan a personas con discapacidad".

"Las prestaciones no están en peligro", aseguró el funcionario, al mismo tiempo que adelantó que "con los diferentes organismos que integran el directorio Andis venimos dialogando y estudiando medidas para no perder calidad en las prestaciones y asegurar los recursos que las sostienen. Asimismo, buscamos también simplificar la tramitación para que las familias no se vean sometidas a una burocracia infinita a la hora de solicitar una prestación que muchas veces termina en la justicia", remarcó.

En cuanto a las mejoras en las partidas del Programa Federal Incluir Salud, que el año pasado tuvo solo un aumento del 15%, Galarraga adelantó que está en contacto directo con todos los ministros y ministras de Salud del país a quienes les anunció "un incremento de 50% en estas partidas".

Por último, el titular de la agencia destacó "la gestión histórica" del Gobierno del presidente Alberto Fernández en esta temática, con numerosas medidas implementadas y "respuestas efectivas a demandas concretas". Entre ellas enumeró las pensiones restituidas, la regularización en los pagos a las entidades prestadoras, la mejora en los procesos para agilizar los trámites y medidas de fondo como la creación de un Gabinete especializado en discapacidad y el lanzamiento del Plan Accesar.

"Sabemos que la deuda con la discapacidad todavía es enorme, pero estamos transitando un camino muy importante de restitución y ampliación de derechos que es inédito en nuestro país, y no pensamos apartarnos de ese camino", concluyó el funcionario.

Ayer, trabajadores nucleados en la Unión de Transportistas de Buenos Aires (UTBA) realizaron una protesta a nivel nacional en reclamo de un aumento de los pagos de los servicios de traslados para personas con discapacidad.

"Nos estamos concentrando los trabajadores transportistas con el acompañamiento de padres y profesionales de la salud en el área de discapacidad. Nuestra protesta cuenta hoy con el apoyo de 16 agrupaciones del colectivo de discapacidad de todo el país", dijo a Télam Daniel Masuzzo, presidente de la UTBA. (Télam)