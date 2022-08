Luego de que las primeras medidas de Sergio Massa al frente del Palacio de Hacienda generaran tensión al interior del Frente de Todos, el Frente Patria Grande ratificó su descontento y sus dirigentes alertaron que no le encuentran "sentido a seguir" dentro de la alianza oficialista.

A quince días de la asunción del ministro de Economía, la diputada nacional Natalia Zaracho sostuvo que, a pesar de que su organización no tiene voluntad de romper con el Frente de Todos en la Cámara de Diputados, el próximo 3 de septiembre en el Congreso Nacional del espacio tomarán una decisión.

"Esperamos que en estos próximos días haya algún anuncio que beneficie al sector que la está pasando muy mal. Es muy difícil seguir siendo parte de una coalición en la que no te escuchan", expresó la referente del MTE. En la misma línea, se manifestó la legisladora porteña Ofelia Fernández, quien cargó contra Massa al exigirle medidas para los sectores marginados de la sociedad.

"Si hoy Massa va a hacer anuncios, ya no pueden faltar medidas para los más de 2 millones de indigentes. Indigencia es no poder resolver ni tu comida", afirmó Fernández vía Twitter. Asimismo, advirtió: "El Frente de Todos prometió que iban primero los últimos, si van a seguir esperando no sé qué sentido tiene seguir en los bloques".

A pesar de haber participado de la movilización convocada por la CGT, el líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, reveló que el espacio que integra negoció "hasta el último minuto" con el Ministerio de Economía los primeros anuncios económicos, y aclaró que pujaron por una medida redistributiva para personas que no cuenten con un empleo registrado ni beneficios sociales.

Además, indicó: "Hubo en cambio anuncios para otros sectores, en particular los grandes empresarios, exportadores, la mega minería, las petroleras así como la continuidad sin cambios del acuerdo antipopular suscrito con el FMI".

Si el conflicto continúa y el Frente Patria Grande define su salida del bloque oficialista, el Frente de Todos deberá afrontar un panorama complicado en la Cámara de Baja dado que, con la perdida de los tres diputados que responden a Grabois, dejaría de ser la primera minoría (118 a 116). SR/PT/KDV NA