Myriam Bregman, diputada nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), le respondió al jefe de Gobierno porteño, Horario Rodríguez Larreta, quien había asegurado que la mayoría de las marchas y protestas que se llevan a cabo en su distritito "no tienen nada que ver con la Ciudad".

"La Ciudad de Buenos Aires es el centro político del país y saben que las manifestaciones van a ir creciendo. Desde Cambiemos se da una coordinación represiva en distintos lugares con este mensaje de no ocupar el espacio público", argumentó Bregman, en medio de la polémica por el operativo de seguridad a raíz de las movilizaciones frente a la casa de Cristina Kirchner en Recoleta.

En diálogo con Antonio Fernández Llorente y el equipo de "Sin Relato" de la AM 990, abordó el tema acerca de la situación económica del país y criticó las medidas de Sergio Massa, el titular del Palacio de Hacienda. "Acá hay dos elementos importantes: uno es el tarifazo (directo o indirecto a través del aumento de servicios) y otro es el tema de los recortes desde el Ministerio de Economía a cargo de Massa, porque impactan en sectores muy sensibles", apuntó.

En ese sentido, como parte de la "poda" del Estado que está llevando a cabo el funcionario nacional, Bregman -que suena como candidata a presidenta por el FIT en 2023- cuestionó la decisión de reducir los presupuestos de determinadas políticas públicas, como el programa Conectar Igualdad, al que se le quitaron $30.000 millones.

"Que los pibes que van a la escuela tengan acceso a la conectividad es fundamental para tener un mínimo de igualdad en educación. Me preocupa también el recorte de las partidas presupuestarias que se sub ejecutaron", manifestó la legisladora izquierdista.

Por último, cargó contra el paro que llevan adelante empresas transportistas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que reclaman un aumento de subsidios al Estado, lo que provocó la interrupción y reducción del servicio de unas 100 líneas de colectivos e importantes complicaciones para los trabajadores.

"No se habla de este lock out patronal de transportistas que perjudica a miles de usuarios y tiene el objetivo de conseguir más beneficios para ellos. Esto no conmueve mucho a nadie porque afecta a aquellos sectores que viajan todos los días", concluyó. MCD/KDV NA