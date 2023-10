Los dichos del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, sobre que no tenía intenciones de mantener relaciones con China llegaron al país asiático y fueron comentados con "preocupación" durante los encuentros que la comitiva argentina mantuvo con empresarios locales. "Hay una preocupación", admitieron en el grupo que lidera el presidente Alberto Fernández en su última gira oficial por China, al hablar de lo que transmitieron los locales en las reuniones que tuvieron lugar durante los primeros días del viaje. En cinco días el país elegirá a su próximo jefe de Estado y China, segundo socio comercial de la Argentina, observa ese proceso y aguarda a conocer el resultado. Milei, el candidato más votado de las PASO del 13 de agosto, anticipó que no está en sus planes mantener las relaciones comerciales con China. Además, quiebre romper los lazos con Brasil, primer socio del país. De esos dichos también se desprende que las alianzas que buscó la administración de Fernández en los últimos años, incluso el ingreso a los BRICS que está previsto para el 1° de enero próximo, queden en suspenso, ya que el libertario propone desligarse de los dos principales socios del país. "Esas expresiones no están ancladas en datos. Van a tener que reconsiderar", consideró una fuente oficial. Además del ingreso a los BRICS, Argentina mantiene fuertes lazos con China que se traducen en el financiamiento de las represas Cepernic y Kirchner en Santa Cruz, la autorización del swap de yuanes y los proyectos pendientes en el marco de la Franja y la Ruta. MG/KDV NA