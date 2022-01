(Por M.P.) El miércoles pasado, Juan Manzur estuvo sentado en la cabecera de la larga mesa rectangular que el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, encabezaron en el Museo del Bicententario, donde realizaron un informe sobre los avances y puntos pendientes en la discusión con el FMI para reprogramar los vencimientos de la deuda por el crédito -casi 45.000 millones de dólares- que el organismo le prestó en 2018 a la gestión de Mauricio Macri.

En esa reunión estuvieron representadas casi todas las jurisdicciones de país, en algunos casos por los gobernadores, en otros por vicegobernadores o funcionarios enviados por las provincias administradas por la oposición, salvo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resolvió no mandar a nadie.

En contraste con esa postura, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, planteó que "lo menos que tenemos que hacer es ir" y respaldó la presencia de vicegobernadores o ministros de Hacienda para que escucharan el informe que brindó Guzmán.

En esta entrevista exclusiva con Télam, Manzur repasó los alcances de la convocatoria y cuestionó la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

-Télam: ¿Qué piensa de la decisión del jefe de Gobierno porteño, que no envió representantes a la reunión informativa sobre la negociación con el FMI?

-Juan Manzur: La de convocar a la totalidad de las provincias es realmente muy importante. La cuestión de la deuda con el Fondo se tiene que transformar en una verdadera política de Estado a futuro. Porque, como dijo el Presidente, (el cronograma de pagos) va a a exceder los mandatos constitucionales de los actos electorales. Por eso cobra magnitud la convocatoria que hizo. En ese contexto, de diálogo, de apertura, de ver de qué manera se acercan posiciones, creo que la actitud del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires no ayuda. Lo que hay que hacer es buscar soluciones, y las soluciones se buscan en la medida en que hay diálogo. Por eso yo no comparto la decisión del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de no concurrir al diálogo cuando se lo convoca a ver de qué manera se soluciona un problema grave que hoy tiene la totalidad de los argentinos, como es la deuda externa que es la que hoy se está viendo de encaminar.

-T: Recién hablábamos de un dirigente opositor, como Rodríguez Larreta. Se han escuchado planteos distintos de otros gobernadores de la oposición, como el titular de la UCR Gerardo Morales, que en declaraciones radiales dijo "lo menos que tenemos que hacer es ir, fue una deuda que contrajo nuestro Gobierno". Cuando la oposición votó el rechazo al Presupuesto también hubo voces discordantes, como la Coalición Cívica y el mismo Morales, que lo consideraron un error. ¿Qué evaluación hace?

-JM: Yo lo que creo es que fue un error acompañar el Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo. Fue un error, y después a partir de ahí están dadas todas las justificaciones que usted muy bien menciona. El gobernador Morales dijo: "Cuando Macri tomó la deuda no nos consultó a nadie. Esta deuda la tomamos nosotros. Bueno, por lo menos tenemos que ir a ver de qué manera acompañamos a resolver este problema". Nosotros lo que queremos resolver es el problema que hoy tiene la Argentina, en el marco de esta situación de endeudamiento fenomenal. Cuando usted lee el informe que hizo el propio organismo que le prestó los fondos a la Argentina, el Fondo Monetario internacional, es lapidario. Entonces, cobra cierta lógica lo que dice el gobernador Morales, lo que él plantea. Ojalá que estas expresiones que tiene, en representación de los otros gobernadores de la oposición, se transformen en gestos concretos que vayan en la dirección de colaborar y ayudar para que podamos resolver el problema que hoy tiene la Argentina.

-T: Algunos gobernadores han planteado cuestionamientos por el costo del transporte público en sus provincias y se han quejado de las asimetrías en la aplicación de los subsidios en ese rubro, porque cuestionan que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tiene subsidios muy altos. ¿Qué piensa de ese tema?

-JM: Los subsidios al transporte se dan a lo largo y ancho de la Argentina. Efectivamente, hay una asimetría en la asignación de recursos entre todo lo que tiene que ver con AMBA y lo que es el resto de las provincias. Esa brecha, felizmente, se va achicando. Es un problema de larga data, que no se lo va a resolver de un día para otro. Yo no tengo duda de que en forma paulatina se van a ir achicando posiciones para que la distribución de los subsidios, en este caso al transporte, sea lo más equitativa y federal posible.

-T: Usted es gobernador y llegó a la administración del Frente de Todos hace tres meses y medio. ¿Cuál es su balance de este tiempo?

-JM: Yo soy un colaborador del Presidente de la Nación. La relación mía con él es excelente. Estoy honrado de que haya tenido la deferencia de pensar en mí para ocupar un cargo como el de Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. Obviamente, yo vengo de una provincia del norte, soy gobernador de la provincia de Tucumán, y en ese sentido tengo una visión del Interior de la Argentina. Ese puede ser quizá mi aporte más importante, vinculado sobre todo a las economías regionales, a lo que hay que seguir mejorando en logística, en dar más valor agregado a las producciones locales. El Presidente lo tiene muy incorporado: habla permanentemente del país federal. Estoy muy a gusto y contento de acompañar al Presidente y hacer el aporte de la mirada mía. (Télam)