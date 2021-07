El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró hoy que "todavía no hay circulación comunitaria de la variante Delta” en el país, pero remarcó que "el partido se juega en las fronteras", al tiempo que también se refirió a la carta que envió la asesora presidencial Cecilia Nicolini a Rusia por la demora de las segundas dosis de Sputnik V, y dijo que la motivación "responde a defender los intereses nacionales".

"No hemos tenido hasta el momento casos de personas con la variante Delta que no hayan viajado. Por el momento no tenemos circulación comunitaria ni de contacto estrecho con viajeros, se ha logrado que todos los casos detectados hayan cumplido estrictamente el aislamiento", dijo hoy el viceministro en declaraciones a radio Provincia.

En esa línea, comentó que "todo lo que se pueda hacer se está haciendo para intentar controlar la llegada de la variante Delta" y mencionó que pese a "una campaña de boicot continua" se logró que el nivel de cumplimiento de los que vienen de afuera al país, caiga de 47% a menos del 5%.

El funcionario adelantó que es posible un mejor escenario para la primavera, cuando las condiciones epidemiológicas que son las que hacen que sea más contagiosa la enfermedad en el invierno, empiezan a ceder, sumado a una vacunación de toda la población, pero aclaró que "el partido se juega en las fronteras", en cuanto a la circulación de la variante Delta.

"Estamos en ocho semanas de descenso continuo a una velocidad lenta a moderada pero constante, bajamos un poco más de 62% de lo que el pico de esta segunda ola", precisó.

Dijo que de todos modos, ese número sigue siendo muy alto, y que "todavía falta" pero rescató que con la campaña de vacunación se logró que "esa cantidad de casos no sean con internaciones en terapia intensiva".

Al ser consultado sobre la nota que envió la asesora presidencial Cecilia Nicolini al CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa por la demora en las segundas dosis de Spunik V, dijo que responde a la defensa de "los intereses nacionales".

"Mi interpretación es que están planteando una condición argentina para garantizar que se cumpla con el contrato, es una negociación con el laboratorio en ejercicio de la soberanía nacional", señaló el sanitarista.

Consideró "muy interesante" la nota y dijo que "tampoco hay que hacer de esto algo que sorprenda demasiado, porque todos los laboratorios en todos los países del mundo no han cumplido los esquemas pautados por diversas razones".

Señaló que tanto Sputnik V como Astrazeneca "no cumplieron con los tiempos en la forma que habíamos planificado pero eso no impide que se siga trabajando de la mejor manera posible", y agregó que "la vacuna Sputnik V ha demostrado una tremenda eficacia, que con una sola dosis es superior a otras con dos dosis".

"Hay que bajar un poco la gravedad y el nivel de la ansiedad de la población que no recibió la segunda dosis, porque uno compara países que tienen personas con esquemas completas con 55% de eficacia cuando esta vacuna con una dosis da cerca del 90% de eficacia", dijo.

Agregó que si bien"es indispensable seguir y completar los esquemas de vacunación, también hay que trasmitirle a la sociedad tranquilidad y que no sean carne de cañón de alguna intencionalidad".

Para Kreplak, el "tremendo éxito, en contexto de pandemia, de la campaña de vacunación", que evitó el colapso sanitario y que la segunda ola no tome a la población sin vacunar, encuentra ahora "un blanco para atacar que es a la demora de las segundas dosis". (Télam)