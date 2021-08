El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo hoy que "no hay casi personas que no hayan optado por la combinación" de vacunas contra el coronavirus en la provincia de Buenos Aires, e insistió con la recomendación a la población de aceptar el fármaco que "les toque".

En declaraciones a Radio 10, el titular de la cartera sanitaria bonaerense precisó esta mañana que "para la combinación de vacunas, se aclara en el mail y uno puede decidir si lo cancela o no, pero la verdad es que no hay casi personas que no hayan optado por la combinación" en la provincia de Buenos Aires.

Kreplak aseguró que "la razón por la cual funciona la vacuna rusa Sputnik V es su esquema combinado; es la mejor vacuna y ha mostrado alta eficacia contra la variante Delta".

Con respecto al plan estratégico de vacunación bonaerense, el ministro de Salud detalló: "Estamos vacunando con turno a los adolescentes con la primera dosis. Ayer enviamos 30.000 más. Hoy vamos a enviar 230.000 turnos más", según adelantó.

Por otro lado, se refirió al lanzamiento a nivel provincial de un programa basado en el Plan Qunita implementado en 2015 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de evitar las muertes de bebes por colecho, por lo que se entregaba un kit a las madres, que incluía una cuna para los primeros meses y un ajuar, entre otras cosas.

Al respecto, manifestó que "el Qunita ya empezó" y planteó que las mujeres embarazadas deben "inscribirse en el Plan Sumar y empezar con los controles" ya que en este programa "las consultas de salud son indispensables".

Kreplak también destacó una de las novedades del plan Qunita bonaerense: ahora varios productos son elaborados en cárceles.

"A nivel nacional se está trabajando en el programa para que los presos puedan colaborar en el armado de los productos del plan Qunita. Eso es fundamental para la reinserción laboral", consideró el ministro bonaerense. (Télam)