El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, expresó hoy su respaldo a la fórmula para la Gobernación santafesina integrada por Marcos Cleri y Alejandra Obeid, y abogó por "un sistema sanitario integrado, solidario y articulado" entre las provincias del país.

Kreplak expresó su apoyo al participar en una charla abierta realizada ayer en el Complejo Cultural Atlas de Rosario, donde también fueron oradores el diputado nacional Marcos Cleri y las precandidatas de Unidad Ciudadana a diputada provincial, Alejandra Rodenas; a senadora departamental, Paula Sagué; y a concejala local, Marina Magnani,informaron a Télam fuentes partidarias.

"La gestión de Nicolás en Salud y la de Axel Kicillof como gobernador (bonaerense) son un modelo de políticas públicas de desarrollo con justicia social que volvieron a llevarse adelante con Néstor y Cristina (Kirchner) y queremos desplegar en nuestra provincia", expresó Cleri.

Luego señaló que lo primero que realizará en materia de salud "es reconocer como corresponde a los profesionales del área y sumar agentes comunitarios que fortalezcan la presencia en el territorio de un Estado comprometido con el pueblo".

MIRÁ TAMBIÉN Unión por la Patria difundió las listas completas de precandidatos a la Legislatura bonaerense

---

Garro llamó a "priorizar la ciudad" y dijo que es momento "de seguir con más fuerza que nunca"

El intendente de La Plata, Julio Garro, llamó hoy a priorizar la ciudad y dijo que es momento de "de seguir con más fuerza que nunca", al inaugurar un nuevo espacio de participación ciudadana en la localidad de Melchor Romero, donde pidió "seguir poniendo el cuerpo, la cabeza y el corazón en defensa de los platenses como hasta ahora".

"Cuando asumimos, los platenses estábamos solos, abandonados; tuvimos que empezar de cero, ocupándonos de lo urgente y de lo importante al mismo tiempo", dijo Garro desde la sede de Juntos por el Cambio ubicada en 520 entre 168 y 169 de Melchor Romero.

MIRÁ TAMBIÉN Legisladores del FdT acusaron al Gobierno porteño de autoexplotar a los docentes

El intendente -que buscará la re-reelección este año- se comprometió "a hacer todo lo posible y necesario para evitar que los platenses volvamos a sentir que estamos solos; por eso hoy, que ya hicimos lo necesario, entendemos que es momento de ir por lo que soñamos".

Del acto participaron precandidatos a senadores, concejales y consejeros escolares de la lista 'Falta Menos Para Vivir Mejor' con la que el espacio encabezado por Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli irán a las urnas el próximo 13 de agosto en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

---

Diputado formoseño Carbajal rechazó la reelección de Naidenoff y Buryaile en cargos legislativos

El diputado nacional radical por Formosa Fernando Carbajal lamentó hoy que el senador Luis Naidenoff y el diputado Ricardo Buryaile, con quienes comparte partido, busquen renovar sus cargos legislativos y pidió a los votantes "poner fin a las reelecciones indefinidas" cuando concurran a las urnas.

El precandidato a senador de Juntos Por el Cambio, en la lista que lleva para la fórmula presidencial a Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, expresó que espera que en las elecciones PASO el 13 de agosto la ciudadanía "ponga fin a las reelecciones indefinidas también en sectores de la oposición".

En declaraciones a la prensa, el actual diputado nacional -quien tambien se había postulado a la gobernación de Formosa y obtuvo un poco más del 20 por ciento de los votos- indicó que "seguimos teniendo el mismo desafío que se seguir luchando contra las reelecciones indefinidas".

"Quiero aclarar que desde el puno de vista interno yo di todas las discusiones dentro del partido, traté de que ellos entendieran de que no podían ir nuevamente por un nuevo mandato, se lo dije personalmente al senador Luis Naidenoff, y lo he hablado con Ricardo Buryaile, les explique que la ciudadanía espera de nosotros un mensaje diferente y no hubo caso", lamentó. (Télam)