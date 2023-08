El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, criticó hoy el plan del candidato presidencial libertario Javier Milei sobre el sistema de salud en base a "vouchers", dijo que "no es nuevo y ha fracasado en todo el mundo", al tiempo que aseguró que es de una "supina ignorancia" creer que eliminando ministerios como el de Educación o de Salud "se puede hacer algo bueno para el pueblo".

"El sistema de vouchers no es nuevo, es muy viejo y ha fracaso en todo el mundo. Me llama la atención porque, en teoría, se trata de personas con formación en economía, pero la economía de la salud, desde los años ´70 comprende que la salud es un mercado imperfecto, es decir que en salud, la lógica de la competencia de mercado no funciona", aseguró Kreplak en declaraciones a radio AM750.

Milei anunció en varios medios su propuesta de privatizar el sistema de salud y educación pública y reiteró su idea de llevar adelante un sistema de "voucher" para pagar la instrucción y la atención médica.

"En los lugares que se hizo algo parecido a esto, donde no hay grandes centros urbanos se cerraron la mayoría de los hospitales públicos, pasó por ejemplo, en Colombia, se aplicó en la década de los ´90 y fue una tragedia sanitaria", dijo el ministro bonaerense.

Para Kreplak, desde ese espacio sostienen esa idea "porque es la única forma de poder desfinanciar la salud".

"Es una lógica que no piensa en la salud de la gente, en los hospitales, en los medicamentos con cobertura para la población, solo piensa que el más rico debe ser más rico y el pobre debe ser más pobre, cuando dicen ´la aberración de la justicia social es que no quieren un Estado para equiparar desigualdades", enfatizó.

En ese sentido, se preguntó: ¿Qué sucedería si tuviéramos una nueva pandemia, quién va a coordinar la prevención de las epidemias de dengue si no hay ministerio de Salud, quien coordinará compras centralizadas de alto costo si no tenemos un ministerio?".

"Es de una supina ignorancia respecto a la complejidad de los problemas de nuestra sociedad pensar que sacando carteras tan importantes se va a hacer algo bueno por el pueblo, ni los países mas liberales del mundo ha hecho atrocidades así", aseveró.

Por eso, subrayó que en las próximas elecciones generales votar a Milei es "como votarlo a (Mauricio) Macri nuevamente, pero esto pareciera más violento por las consecuencias de lo que plantean".

"Hablan de salud y lo restringen a atención de hospitales, se están olvidando de la prevención y promoción de la salud, para eso debe haber una mirada que no solo sea la atención de la enfermedad. Si no hay ministerio ni siquiera tengo un lugar para coordinarlo", agregó.

Por otro lado, el ministro comentó sobre la reunión que mantuvo ayer el gobernador Axel Kicillof con todo el gabinete y dijo que fue "importante para pensar lo que se viene ahora, no tanto en términos de campaña, sino en gestión".

"Gran parte de lo que se ha validado (con el triunfo de Kicillof en las PASO) es la buena gestión de Axel en la provincia, así que es ver cómo logramos ser lo más eficientes a la hora de ejecutar una gestión que ya tiene potencia y dinamismo. Hay que articular cosas que están instalándose, hay que mostrarle a la sociedad que en las PASO en la provincia se revalidó una gestión muy presente y cerca de la gente porque se ha trabajado mucho y la enorme mayoría del pueblo lo vio", aseveró.

De a cara a las elecciones generales, Kreplak dijo que es necesario "hablar mucho", ya que "hay un proyecto de país que propone (Sergio) Massa y Kicilof, con integración y defensa nacional, y otro proyecto de país más extranjerizante, de perder lo nacional y entregar a la nación al precio más barato, hay que discutir las aristas de cada uno de los proyectos para que la gente no elija engañada". (Télam)