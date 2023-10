El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, consideró hoy que el candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, fue el "más sólido" durante el debate entre postulantes a la jefatura del Estado que se desarrolló el domingo pasado en Santiago del Estero, al evaluar que las propuestas del titular del Palacio de Hacienda "tienen un correlato con la realidad".

"Lo más innovador y disruptivo que se dijo en el debate estuvo a cargo de Massa porque no habló de romper todo como hicieron otros. Tuvo ideas constructivas y novedosas como la moneda digital. Son ideas que no se habían visto en un debate", señaló Kreplak en declaraciones a la radio AM 530.

Para el funcionario, hay candidatos que en esta campaña electoral formulan propuestas que parecen "bastantes sinceras", en relación a las ideas que sostienen Massa y los postulantes de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio (JxC).

"Se escuchan posiciones que parecen bastantes sinceras. Nosotros, desde UxP hablamos de cuidar la salud y garantizar derechos. Desde los espacios de derecha hablan de los vouchers (para la educación) y privatizar", observó el funcionario.

MIRÁ TAMBIÉN La Red Federal por los DDHH realizará este sábado el VII Encuentro Federal de DDHH en la exESMA

Destacó las nuevas medidas que se tomaron en el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, y evaluó que " la clave es la integración" del modelo sanitario.

"En la pandemia se invirtió muchísimo y todo eso sirvió. Avanzamos en un proceso muy grande de integración del sistema de salud. Con todos los municipios elaboramos un plan quinquenal. Ayer anunciamos el inicio de un sistema de turnos digitales. La semana pasada, uno de consultas. Vamos avanzando en una modernización que no puede hacerse de arriba para abajo sino con todos los actores", explicó.

Por otro lado, al ser consultado sobre la renuncia del exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde --quien dejó su cargo y declinó su candidatura a concejal en Lomas de Zamora tras la difusión de imágenes de unas vacaciones que se tomó en Europa, Kreplak destacó la reacción "terminante" que tuvo ante el caso el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de pedirle a la dimisión al funcionario, pocas horas después de que se conocieran esos registros.

"Kicillof tomó una medida rápida. Los esfuerzos que tenemos que llevar todos no pasan solo por ganar las elecciones. Tenemos que construir un proyecto político emancipador", puntualizó Kreplak. (Télam)