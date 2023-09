El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, inauguró el lunes el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) número 146 de la actual gestión, en el municipio de Suipacha, desde donde adelantó la apertura de otras 87 organismos similares en los próximos meses.

"Por decisión del gobernador Axel Kicillof entre intervenciónes, relocalizaciones y construcciones a nuevo hay otras 87 obras en marcha, distribuidos entre el AMBA y el interior bonaerense", señaló ayer Kreplak, según se indicó en un comunicado enviado hoy.

En ese sentido, aseguró que Kicillof "sí invierte en Salud en distritos del interior, a diferencia de la anterior gobernadora, que lo poco que hacía era para distritos del conurbano cuyos intendentes eran de su mismo espacio político".

El ministro visitó el Tren Sanitario provincial en ese distrito. Por otra parte, entregó un vehículo sanitario en Carmen de Areco y recorrió obras en el hospital "Nuestra Señora del Carmen".

"El interior es muy importante, porque si nosotros no ayudamos al fortalecimiento de la infraestructura sanitaria en el interior, al municipio se le escapa esa posibilidad y para nosotros no importa si el intendente es de una fuerza política o de otra, porque es el pueblo de la Provincia de Buenos Aires el que va a recibir ese beneficio", enfatizó el ministro.

El nuevo Centro de Atención Primaria de Suipacha tiene 435 metros cuadrados y se construyó con una inversión de más de 100 millones de pesos a cargo del gobierno bonaerense.

El edificio cuenta con seis consultorios, de los cuales cuatro se destinarán para atención general, otro para atención odontológica y el último para atención ginecológica.

El CAPS cuenta con equipamiento médico, mobiliario y acceso a internet, con una red de datos que abarca todos los consultorios y la administración.

Además, con la entrega de 13 PCs All-in-One y tres impresoras el equipo de salud podrá implementar el sistema de Historia de Salud Integrada.

El ministro destacó que "los 146 centros de salud que hicimos en la Provincia tienen un espacio de trabajo comunitario; que tengan un SUM (Salón de Usos Múltiples) también va a permitir a la comunidad apropiárselo para que sean espacios de participación comunitaria en los cuales se trabaje especialmente en el cuidado de la salud".

En este momento, agregó, "estamos haciendo 87 obras en CAPS por un monto de más de 9.000 millones. 54 corresponden al interior de la provincia y 34 a la región del AMBA. Cuando iniciamos la gestión, la política estaba abocada solamente a partidos del conurbano del mismo color político que la gobernadora anterior".

"Nosotros dijimos: esto no puede ser, no podemos hacer centros de salud solo en el conurbano porque el interior es muy importante y no importa si el intendente es de una fuerza política o de otra", señaló.

Kreplak visitó también el partido de Carmen de Areco, donde hizo entrega de una ambulancia de alta complejidad para el hospital provincial "Nuestra Señora del Carmen" y un vehículo sanitario cuatro por cuatro. Ambos rodados demandaron una inversión de 48 millones de pesos.

De este modo, el Gobierno de Axel Kicillof entregó 210 ambulancias para fortalecer los traslados y la asistencia de las emergencias en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires.

Además, el ministerio de Salud bonaerense también instaló 15 computadoras en el hospital Nuestra Señora del Carmen en el marco de la Historia de Salud Integral, la iniciativa que busca digitalizar la información sanitaria y mejorar continuidad de cuidados y la calidad de atención de cada usuario o usuaria del sistema de Salud provincial.

Durante su recorrida, el ministro Kreplak visitó las obras del Pabellón de Diagnóstico por Imágenes, que demandó una inversión de 93.907.388 pesos. También visitó las obras de ampliación de la Escuela de Enfermería, un salón de 100 metros cuadrados con dos baños, cocina y oficina, que se encuentra en la etapa de final de obra.

La ambulancia que llegó ayer Carmen de Areco es la segunda que la Provincia le entregó este año y la tercera desde 2021 hasta ahora.

(Télam)