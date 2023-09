Martín Krause, el principal asesor del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, en materia de educación, comparó al Estado argentino con la Gestapo, la policía secreta del régimen de la Alemania nazi, al sostener que, por una cuestión de "ineficiencia" los argentinos "habrían matado a muchos menos judíos" de los que murieron asesinados durante el Holocausto, lo que generó "repudio" de dirigentes del oficialismo, la oposición y entidades judías.

"Todo sistema obligatorio y compulsivo termina siendo un sistema de adoctrinamiento y es lo que me parece lo peor y más preocupante. La idea nuestra es liberar la capacidad de que la gente pueda ofrecer servicios educativos de todo tipo. Hay un manto de regulaciones que lo impiden", manifestó Krause en un panel, organizado anoche por la Universidad Torcuato Di Tella, que incluyó referentes de los tres espacios políticos mayoritarios.

Al evaluar de forma negativa a los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP), que se utilizan en Argentina para determinar el piso de lo que deben aprender los alumnos, Krause apuntó: "¿Imagínense si la Gestapo hubieran sido argentinos? ¿No hubiera sido mucho mejor? En vez de en vez de matar seis millones de judíos, seguramente hubieran sido mucho menos porque hubiera habido ineficiencias de todo tipo".

Las declaraciones del especialista de LLA se dieron en el seminario en el que también participaron Germán Lodola, secretario de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación que representó a Unión por la Patria (UxP) y la investigadora Mónica Marquina, que expuso la posición de Juntos por el Cambio (JxC).

Por su pate, Krause publicó hoy en sus redes sociales una aclaración en la que sostuvo que "el ejemplo hizo mención al Holocausto de una forma que banaliza ese dramático acontecimiento".

"Por lo que pido las disculpas correspondientes y agradezco a quienes me lo señalaran", señaló el asesor que prepara a Milei sobre educación, uno de los tres ejes principales que discutirán los candidatos presidenciales en el debate que se desarrollará el próximo domingo en Santiago del Estero.

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) repudió la "banalización del Holocausto" que realizó Krause y alertó por "el uso indebido" de la persecución y aniquilación sistemática de judíos por parte del Estado alemán.

"La DAIA condena la banalización del Holocausto por parte de Martín Krause, asesor en Educación de Javier Milei, y alerta sobre el uso indebido de la Shoá en el debate público", indicó la entidad en un comunicado.

En ese mensaje, la DAIA detalló que "se comunicó" con el propio Milei para advertirle "sobre el uso indebido" en el debate público de la "Shoá", como también se denomina a la persecución y aniquilación sistemática de los judíos europeos por parte del Estado alemán nacionalsocialista y sus colaboradores durante la primera mitad del siglo XX.

"No se puede ofender y agraviar la memoria de seis millones de personas asesinadas", resaltó la DAIA.

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, por su parte, calificó a Krause como "perverso y siniestro".

"En un minuto banalizó el holocausto y humilló al pueblo argentino. ¿No había una analogía mejor? Perverso y siniestro", publicó Rossi en su cuenta oficial de X (exTwitter), donde replicó el video del encuentro en el que participó Krause.

En tanto, la candidata presidencial de JxC, Patricia Bullrich, escribió en la misma red social que "Javier Milei no puede proponer alguien así al frente de la educación de nuestros niños. Como decía Sarmiento: 'Civilización o barbarie'. Este es un bárbaro".

En ese sentido, el candidato a vicepresidente de ese espacio, Luis Petri, advirtió que "hay límites que no pueden cruzarse. No se puede banalizar el Holocausto o negar la dictadura" y afirmó que así "no se avanza, sólo se retrocede".

La postulante presidencial del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), Myriam Bregman, consideró que "la brutalidad de quien sería el secretario de educación de Milei elogiando 'la eficiencia' de la Gestapo, confirma que cuando les decimos negacionistas nos quedamos cortos".

"Lo que falta es que digan que la apropiación de casi medio millar de bebés en la Argentina fue poco eficiente", remarcó la diputada nacional.

El presidente del bloque de la UCR en Diputados, Mario Negri, consideró en sus redes sociales que "es repudiable la banalización del Holocausto que hizo el referente en Educación de Milei, quien luego hace demandas a periodistas que le reprochan este tipo de declaraciones".

Los dichos de Krause también fueron repudiados por Marquina, quien anoche compartió el seminario con el especialista de LLA en representación de JxC, al afirmar en su cuenta de X su "total repudio a las afirmaciones de @martinkrause representante de Milei en el debate educativo de ayer en @utditella" y sostuvo que: "Lamento no haber captado in situ su tremenda asociación ni que nadie lo haya hecho, y que puede advertirse al revisar el video. Es inadmisible". (Télam)