El vicegobernador y candidato a gobernador de Neuquén por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), Marcos Koopmann, reconoció esta noche el triunfo de su rival Rolando Figueroa, de la alianza Comunidad, pero aseguró que el histórico partido fundado por la familia Sapag "sigue de pie y firme".

"El pueblo se expresa, vota, fue una polarización", reconoció Koopmann en conferencia de prensa.

Aseguró que "el MPN sigue de pie, firme" y garantizó una "transición ordenada" con el futuro gobierno.

"No éramos los mejores cuando ganábamos, tampoco somos los peores cuando perdemos. Vamos a seguir trabajando, no estamos caídos. Se trabajó muy bien, pero vamos a hacer una autocrítica", amplió el dirigente.

Al caer en los comicios tras 60 años de hegemonía política del MPN, Koopmann dijo que "fue un día más en la historia democrática, el pueblo se expresa, el pueblo vota y quiero felicitar a los que han resultado ganadores, además de un reconocimiento al pueblo de la provincia de Neuquén", dijo el actual vicegobernador.

Añadió que estimaba "llegar a los puntos que hemos llegado, el resultado final fue una polarización donde el resto de los proyectos quedaron muy atrás, sólo dos pudieron avanzar en la provincia de Neuquén".

También, en clara alusión a Figueroa, afirmó que "somos o no somos del MPN; yo nací y crecí, me formé dentro del MPN y siempre mi ruta fue el MPN y no por no tener un resultado negativo mañana me voy a ir del MPN".

"Se trabajó muy bien, estuvimos llevando adelante esta propuesta, esta elección fue producto de la polarización. Vamos a hacer una autocrítica, cuando uno comete errores hay que estudiar por qué se cometieron", abundó.

También dijo que a partir de mañana volverá a su tarea como presidente de la Legislatura provincial, donde deben aprobarse proyectos importantes.

En cuanto a la transición con el futuro gobierno, dijo que "somos trabajadores que siempre pusimos por delante a la provincia de Neuquén y vamos a llevar una transición responsable porque nos han elegido hasta el 10 de diciembre de 2023".

