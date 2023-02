El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, destacó hoy que el modelo político económico que lleva adelante y “que da trabajo, que distribuye, que busca la inclusión social es el que llena de turistas la provincia de Buenos Aires”, en contraposición con otros sistemas que “invierten en títulos públicos, en dólares, en bolsa: una cosa es timbear y otra ponerla en el trabajo”.

“¿Por qué casi 11 millones de personas vinieron a veranear a la provincia? Porque ya no hay más en Argentina un modelo financiero, de valorización del capital, pero no basado en el trabajo. Se llama inversión, comprar un título público en dólares es una inversión pero es una inversión distinta a poner un restaurant, hacer dulces, artesanías, o hacer rutas”, expresó en una conferencia bajo el lema “Derecho al futuro”, en Monte Hermoso.

Remarcó Kicillof que “las dos se llaman inversiones, pero una cosa es timbear y otra es ponerla en trabajo. Una se vende, se lleva al extranjero, se esconde en un paraíso fiscal. El otro modelo apuesta al mercado interno, al trabajo, a revertir los números de cuando asumimos”.

“Ese modelo que da trabajo, que distribuye, que busca equidad e inclusión social, ese modelo es el que termina en que toda la provincia se llene de turistas”, dijo rotundo.

Kicillof celebró los números de turismo de la provincia de Buenos Aires que indican que casi 11 millones de personas visitaron el territorio bonaerense desde el inicio de temporada y procuró destacar el trabajo conjunto con los municipios que permitió ese éxito para los comerciantes y empresarios locales y el disfrute para esos veraneantes.

“Nunca en la historia la provincia había sido recorrida en diciembre y enero por casi 11 millones de personas. Es una oportunidad grandísima para muchos bonaerenses y han encontrado acá empresarios, emprendedores, laburantes que mientras ellos descansaban estaban trabajando”, afirmó.

El gobernador recordó las críticas recibidas por parte de la oposición cuando aseguró que existía “el derecho al verano, al disfrute, al descanso, que muchos creen que debe ser sólo para un grupo minúsculo y para el resto nada”.

“Justo quienes critican eso son lo que dicen que si vuelven a gobernar sacarán derechos laborales, como el derecho a las vacaciones pagas”, puntualizó.

El mandatario bonaerense sostuvo que “vamos a seguir apostando a la integración de la provincia, no sólo sus grandes ciudades. Hemos tenido que soportar una y otra vez discursos agresivos que hablan de una provincia inviable y que hay que dividirla en pedazos”.

“Lo hemos dicho y lo pensamos como fuerza política, no hay que dividirla, sino unirla más e integrarla. Tiene que ver con integrarla desde lo material, con obras, con rutas, y con un elemento importante que tiene que ver con la identidad”, expresó.

Kicillof calificó de “ridículos” a quienes tratan de dividir a la provincia de Buenos Aires y detalló que “esas ideas tienen que ver con separar lo viable de lo inviable; lo rico de lo pobre, lo que esta cerca de lo lejos, generando más inequidad, congelando esas divisiones materiales”. Y sostuvo que a ello hay que oponerle “una construcción que tiene elementos materiales pero que es simbólica, cultural”.

Compartió la conferencia junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el director general de Educación y Cultura bonaerense, Alberto Sileoni; el jefe de asesores de la Gobernación, Carlos Bianco, y el intendente de Monte Hermoso, Marcos Fernández.

Costa detalló los números de la temporada e indicó que “visitaron el último tramo de enero 1.385.000 personas, un 5,5 por ciento más que el mismo período del año pasado”.

Destacó la ocupación “plena en Mar Chiquita, Monte Hermoso; Coronel Rosales, 99 por ciento; Villa Gesell 94 por ciento; todos los destinos de playa ocupación hotelera altísima; lo mismo los destinos de sierras y lagunas”.

“En el acumulado de enero hubo 6.400.000 visitantes; y si partimos desde el 1 de diciembre, fueron 10.800.000 visitantes entre turistas y excursionistas y es un 5 por ciento más que temporada anterior y un 30 por ciento más de visitantes que la temporada 2019”, precisó.

Costa consideró que “una temporada no nace por generación espontánea, sino de un trabajo coordinado con municipios y permite que millones de personas que no podían veranear en el 2019 hoy lo estén haciendo y miles de hoteles, comercios, emprendimientos ligados al turismo que no generaban ingresos y trabajos hoy lo están haciendo”

“Un modelo de país como el que llevamos adelante genera estos resultados, producción, trabajo, ingresos y en el sector turístico que depende del entorno de políticas vigentes”, remarcó.

Precisó que unas 760 mil personas visitaron los paradores ReCreo instalados en la costa atlántica, donde se brindaron 927 talleres, 128 shows musicales gratuitos.

Además, anunció la asistencia financiera a los municipios para lograr “turismo todo el año” a través del programa de Promoción y Desarrollo Turístico bonaerense, con aportes no reembolsables.

“A partir de proyectos turísticos destinaremos un fondo de 600 millones de pesos para acceso, circulación y esparcimiento, oficinas de informes, cartelería, señalética, mejora de alojamientos, duchas, instalaciones turísticas”, precisó.

Bianco anunció la firma de un convenio con el municipio de Monte Hermoso, en el marco del programa Puentes destinados multiplicar la educación universitaria en todo el territorio bonaerense.

“Monte Hermoso será el distrito 37 con el que firmamos convenio de 30 millones de pesos para la construcción de un edificio propio para que la Universidad provincial del Sudoeste dicte clases, ya que lo venia haciendo en una galería y en la Terminal”, detalló.

Recordó a “un expresidente que decía ’qué es esta locura de poner universidades por todos lados?’. Buenos, nosotros estamos relocos y ponemos universidades y centros universitarios en toda la provincia”.

Por su parte, Sileoni detalló la firma de 20 obras educativas en la región y destacó el incremento presupuestario para educación para el 2023.

“Es un año de discusión de ideas y en ese marco tenemos derecho a mostrar 130 obras nuevas en 3 años, con 2 de pandemia en las que hicimos el doble de obras que en los 4 años anteriores. Hace 70 años, el poeta popular Enrique Santos Discépolo defendiendo lo que hacía el peronismo histórico le decía a un oyente imaginario: ’no te pido que creas, te pido que veas”, relató.

Sileoni sostuvo que “en la provincia de Buenos Aires podemos decir ’no creas, pedimos que veas lo que hicimos en 3 años de Gobierno y lo que vamos a hacer en 4 años’, que vean objetivamente, los datos hablan por sí solos”.

(Télam)