El Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lanzó hoy los carnavales en toda la provincia y aseguró que estos festejos "son un quiebre con la etapa anterior" de seis años de crisis y remarcó que "toda la alegría" de esta celebración estará "enfocada en juntar fuerzas para la reconstrucción de la provincia de Buenos Aires".

"Después de dos años de pandemia de coronavirus, que vienen a sumarse a los otros cuatro años de políticas de Estado ausente, de ajuste que llevó a cabo el macrismo. Este Carnaval, al igual que la temporada de verano que fue exitosa, es la finalización de un ciclo y el inicio de otro", señaló Kicillof al f encabezar un acto en el Teatro Argentino de La Plata.

El mandatario estuvo acompañado por la presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout, quien anunció varias medidas de fomento y asistencia a las organizaciones carnavaleras y murgas de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires.

"Hay Gobiernos que prohíben el carnaval, nuestro Gobierno no sólo no lo prohíbe sino que fomenta e invierte en fomentar los carnavales, para acompañar y asistir a las murgas y a sostener la identidad en momentos donde uno está bajo ataque, donde aparecen ideas de partir, dividir, destrozar la provincia. Y no se les ocurra intentar dividir a la provincia", apuntó el mandatario bonaerense.

El Gobernador recordó que además del inicio de los carnavales "comienza hoy la Noche de las Vacunas 2, que siempre fue una fiesta. No hubo un sólo día en que no estuviéramos vacunando", destacó.

Por su parte, la presidenta del Instituto Provincial Cultural, Florencia Saintout, destacó que "el carnaval es uno de los bienes inmateriales de nuestro pueblo y tiene que ver con la identidad, con pensarnos en historia, a dónde vamos y es el señalamiento de lo injusto, denunciar aquello que no tiene que estar, a través de la risa y por eso es un modo de luchar también".

"No es casual que estén aquí acompañándonos las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, porque la historia del carnaval tiene que ver con la lucha por todo aquello que quisieron negar", sostuvo mientras miraba entre los presentes a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y la Madre de Plaza de Mayo Herenia Sánchez Viamonte.

Recordó también que cada dictadura "hizo el esfuerzo por romperlos, por hacer desaparecer los carnavales" y tras recordar que la última dictadura cívico militar eliminó los feriados de carnaval valoró que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner restableciera ese feriado.

Durante el acto se entregó un Reconocimiento a la Alegría Popular a Fortunato Andreucci, un murguero de la ciudad de Ensenada, trabajador del Astillero Río Santiago, que fue asesinado por la Triple A el 19 de marzo de 1976.

Saintout anunció hoy la puesta en marcha del programa "Carnaval es Cultura" con la política de carnavales para trabajar con los 135 municipios, que incluye la asistencia y fortalecimiento del desarrollo artístico de murgas y agrupaciones de carnaval, la presentación de proyectos para apoyar la confección de trajes, el arreglo y compra de instrumentos y la gestión de espectáculos.

También se anunció que se creará un Festival Provincial de Murgas y se incorporará a los carnavales al programa Código Provincia, el catálogo que reúne a artistas locales, playlist, producciones radiales, contenidos para medios electrónicos que posiciona a los artistas locales y sus producciones. (Télam)