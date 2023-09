El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró hoy la planta empaquetadora de cebolla de la Cooperativa Agrícola del Valle Sur Bonaerense, en Villarino, donde afirmó que su administración tiene "el compromiso de seguir trabajando por todo lo que falta en materia de salud, educación, producción, seguridad, trabajo, vivienda y bienestar".

Acompañado por la ministra de Desarrollo Social y postulante a diputada de de Unión por la Patria (UxP), Victoria Tolosa Paz; por el titular de la cartera agraria provincial, Javier Rodríguez; y por la candidata a intendenta del oficialismo, Susana Velásquez, el mandatario celebró la puesta en marcha de la empaquetadora y dijo que pese a que "parecía muy difícil lograrlo, pero estaba asociado a un cambio profundo".

"Esto parecía un sueño, pero es un escalón en una cadena de más producción, de más reconocimiento a las miles de familias que trabajan con la tierra", indicó.

La planta -que se hizo con 80 millones de pesos de fondos nacionales y provinciales- comenzará a funcionar en diciembre con el inicio de la temporada y se estima que generará 60 puestos laborales directos y parte de la producción se exportará a Brasil y Paraguay.

La cooperativa está nucleada en la Federación Rural para la Producción y el Arraigo, surgió en 2017 y posee 250 socios directos.

En la zona se vincula con más de 3.500 trabajadores rurales que se desempeñan en el descolado de la cebolla.

"Si el mercado solucionara todo, no estaríamos inaugurando este galpón. Al mercado no le interesan las cuestiones humanas, las necesidades, ni los derechos. Sin la presencia del Estado, miles de familias no tendrían esto", manifestó Kicillof.

En tanto, Tolosa Paz puso de relieve "el modelo productivo" que impulsa el gobierno y expresó que "es imposible pensar en ello sin las ideas de Alberto (Fernández), Sergio (Massa) y Axel".

"Vamos a seguir apuntalando a la producción, porque creemos en la capacidad productiva. Este es un Estado presente y queda mucho por hacer. Algunos creen que el mercado puede solucionar todo. Pero donde no hay rentabilidad, el mercado no se mete", dijo y pidió a los trabajadores de la agricultura familiar el acompañamiento en las elecciones.

"Buenos Aires es potencia productiva, con el 35% de la producción nacional y esta región produce el 90% de la cebolla", dijo Rodríguez a su turno y destacó que "las políticas públicas se construyen con los productores adentro".

Celebró el Programa de Agricultura Familiar en Marcha, dijo que se trabaja "para fortalecer la producción y la comercialización" con el programa de Mercados Bonaerenses y destacó que el gobierno apuesta "a que tengan las herramientas necesarias para desarrollarse".

"Para seguir fortaleciendo las políticas de agricultura familiar con todo lo que nos falta, pero en el convencimiento de que este es el camino, en octubre necesitamos a Sergio Massa presidente y a Axel Kicillof gobernador", cerró.

(Télam)