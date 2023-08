El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó hoy que "quedó bien en claro" que los robos a comercios y supermercados registrados en los últimos días en municipios del conurbano "fueron una maniobra armada en redes sociales" y pidió a opositores como Patricia Bullrich. que reclamó medidas como estado de sitio, que "la corten", porque el problema se resuelve "con propuestas".

En diálogo con El Destape Radio, el mandatario provincial planteó que los asaltos y destrozos en supermercados de Moreno, Tigre, Tres de Febrero, Luján y Escobar "fueron algo armado y orquestado".

"Ayer hubo algún robo en Luján pero, por lo demás, nada. Sí hubo mucha agitación, intento de sembrar miedo y de generar muchas falsas noticias. Esto siguió ocurriendo ayer, incluso hubo llamadas al 911 diciendo que había rumores (de saqueos) pero, por suerte, nada de eso no se produjo", describió el mandatario bonaerense.

"Salió la candidata presidencial de la oposición a pedir estado de sitio", dijo en alusión a Patricia Bullrich, y pidió "a esos sectores políticos que la corten" porque "no es por acá".

"Lo que no pasa en las urnas no se puede reponer por acá. Es con propuestas que se resuelve, no con campañas de este tipo", razonó el gobernador.

Analizó que "a veces, las cosas pasan vertiginosamente y aunque no tienen los resultados que vaticina la derecha, tampoco hay un análisis o interpretación de lo que ocurrió porque viene otra situación que se lleva toda la atención de los medios hegemónicos".

Pidió "entender lo que pasó" y enumeró: "Esto se inició el fin de semana en algunas provincias como Neuquén, Córdoba y Mendoza, todas con mecánicas similares: falsas noticias e imágenes artificiales difundidas por redes sociales o whatsapp".

Entendió que ello "produce una situación artificial, con hechos que no ocurren" pero, luego por una suerte de efecto contagio "ocurren algunos de esos hechos".

Kicillof manifestó que ahora "se investigan algunos hechos organizados y orquestados, y otros que también están organizados, pero que no tienen movilización o traslados (por parte de los presuntos organizadores) de un lugar a otro para que ocurran".

Señaló luego que el lunes pasado, alrededor de las 14, "en grupos de whatsapp se anunciaba que iba a ver un saqueo, a tal hora y en tal esquina", apuntó que se trató de "algo planificado con mucha precisión en diferentes puntos de la provincia" y aseveró que "luego, se montaron diferentes dirigentes políticos a reproducir esa información falsa".

"Más tarde, comenzaron a haber algunos hechos. Se generaron intentos de robos en banda, algunos se concretaron. Sobre ello empezamos a actuar en un dispositivo de seguridad", describió Kicillof, quien remarcó que "hubo despliegue que evitó la gran mayoría de estos hechos".

Subrayó que "fueron robos de grupos pero no tuvieron ni la naturaleza de masivos, ni generalizados. No vienen de trabajadores, al contrario". Añadió que "hasta altas horas de la madrugada del martes y miércoles se trabajó en conjunto con los intendentes, con las fuerzas de seguridad y con miembros del Poder Judicial".

"Hubo allanamientos, personas detenidas y quedaron a disposición de la Justicia. Evitamos que hubiera volúmenes mayores. Fue mucho menos porque se actuó rápidamente y con decisión", reiteró, y destacó que se trabaja "para compensar a los comerciantes que sufrieron algún tipo de delitos". (Télam)