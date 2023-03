El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recibió hoy el respaldo unánime de la CGT Regional La Plata, Berisso y Ensenada para su reelección, donde afirmó que "vamos a ganar militando en la calle" y remarcó que "el peronismo no se va a bancar otra proscripción", en referencia a la inhabilitación para ejercer cargos públicos que pesa sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Kicillof acompañó esta tarde en el municipio de Ensenada el acto de normalización de la CGT Regional La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Brandsen, Gral. Paz y Punta Indio, tras 17 años de negociaciones, en una jornada donde los dirigentes sindicales expresaron de manera unánime la necesidad de continuidad del proyecto provincial.

El flamante secretario regional, Julio Castro, expresó a Kicillof: "Contá con nosotros para todo lo que necesites, tenés todos estos soldados (en alusión a los militantes obreros presentes en el plenario) y a nosotros, que te vamos a respaldar en todo lo que pidas".

Abel Furlán, secretario de interior de la CGT Regional, aseguró que "Axel es un compañero nuestro, es el que mejor interpreta a los trabajadores en la provincia de Buenos Aires y lo vamos a seguir apoyando para seguir transformando la provincia y esta realidad".

"Hagan de la militancia una tarea cotidiana permanente hasta ese domingo de octubre y que nos encuentre festejando el triunfo que merecemos", sostuvo.

El Secretario General adjunto de la CGT nacional, Andrés Rodríguez, afirmó que "vamos a garantizar que tenga un nuevo mandato, ha recorrido toda la Provincia, ha buscado soluciones, merece que la fuerza del trabajo lo respalde como corresponde".

"La Argentina sigue siendo peronista, debemos volver a prender ese fuego de la épocas de gloria que nos dieron Eva y Perón. Los insto a trabajar con el corazón", remarcó.

Finalmente, el Gobernador Axel Kicillof afirmó ante centenares de trabajadores y trabajadoras de la región que "la unidad del movimiento obrero argentino se forjó en la lucha, en la resistencia, en la conciencia y en la solidaridad, teniendo en claro cuál es su misión histórica".

"Hoy se ha aplicado el primer criterio que le da fuerza al movimiento obrero: la unidad de los trabajadores y trabajadoras", destacó y motivó que los presentes comenzaran a cantar "unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode".

Kicillof recordó que la unidad del Frente de Todos se gestó "en cada uno de los pueblos, de los barrios, de las fábricas de la provincia de Buenos Aires y no había localidad o partido donde no estuviera el movimiento obrero esclarecido obligando a la dirigencia a forjar esa unidad. Y así se formó la unidad que nos dio el triunfo: de abajo para arriba, pero hizo falta mucha comprensión y generosidad".

"Pensaron que se podía gobernar desde el Obelisco, desde TN, desde Clarín, desde La Nación y era desde acá, desde la capital de la provincia con el orgullo de los trabajadores y las trabajadoras", precisó el gobernador en alusión al anterior gobierno de Mauricio Macri.

El mandatario bonaerense recordó que fue desde las ciudades de Berisso y Ensenada que se gestó el 17 de octubre de 1945, "esa marea humana que puso en marcha el proceso histórico que cambió definitivamente a la Argentina".

"Y cuando le pidieron a (Juan Domingo) Perón que salga y apacigüe a los trabajadores y trabajadoras él dice que sólo lo hará si le dan el compromiso de llamar a elecciones libres", relató.

Y planteó: "¿Cómo se llama eso? Romper la proscripción. Ese fue el pacto que dio origen al proceso histórico del peronismo: una proscripción que no sólo tenía preso a Perón sino que no quería elecciones. Y se rompió la proscripción y no se rompió ni en un Tribunal, ni en la Corte Suprema, se rompió en las calles con la movilización del movimiento obrero organizado".

Kicillof remarcó que "en esta semana de memoria hay que hablarle a los desmemoriados. El peronismo no se va a bancar otra proscripción, no van a elegir quién de nosotros o nosotras puede ser candidato o candidata, no se van a meter en nuestra estrategia electoral, no van a interferir en cómo armamos la lista. La compañera Cristina Fernández de Kirchner no puede estar proscripta, que se olviden", aseveró.

En otro tramo de su alocución se refirió a la pelea por la coparticipación y aseguró que "podrán intentar manotearnos los recursos, intentar la proscripción pero que sepan que estamos unidos y no les tenemos miedo".

"La coparticipación es algo fundacional en nuestra Provincia y ningún juez nombrado por decreto por Mauricio Macri nos va a robar recursos. Basta de saqueo, basta de FMI, basta de llevarse lo que es del pueblo", dijo enfático y motivando los aplausos de los obreros.

El Gobernador aseguró que esta campaña electoral "no se va a ganar en los medios de comunicación o en las redes sociales. Esta campaña para disputarla y vencer hay que dar lucha en la calle, en las unidades básicas, en los edificios públicos, en las unidades básicas, las fábricas, las escuelas, las universidades".

"Vamos a ganarla militando, les guste o no les guste. La red social más poderosa es la organización, es la lucha, es la unidad del movimiento obrero. A seguir luchando, a seguir organizando", concluyó.

Los 92 gremios que integran la CGT Regional La Plata Berisso, Ensenada, Magdalena, Brandsen, Gral. Paz y Punta Indio, sesionaron hoy en el Cámping del Sindicato de Obras Sanitarias, en un acto que contó con la presencia de gran parte del gabinete bonaerense, entre ellos el ministro de Trabajo, Walter Correa, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak. (Télam)