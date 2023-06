El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recibió a la mujer que irrumpió la semana pasada en un acto en el partido de Brandsen, ocasión en la que cuestionó la política sanitaria y educativa en la Provincia.

Por intermedio del concejal del Frente de Todos, Fernando Raitelli, Fernanda, la mujer que irrumpió en medio del discurso del mandatario provincial logró pautar una reunión con Kicillof en La Plata.

MIRÁ TAMBIÉN Destacan que el Mercosur tendrá nuevo envión con Lula Da Silva al frente

La mujer, que se definió en declaraciones a la prensa como "una vecina común de Brandsen y apolítica", había protagonizado el pasado jueves un llamativo incidente: se acercó hasta el lugar donde Kicillof iba a encabezar un acto y aguardó para plantearle algunas cuestiones respecto a los servicios públicos en Brandsen.

Una vez que comenzó el discurso, se dirigió hacia el gobernador, quien le indicó que aguardara y que luego la atendería: al ver que los custodios pretendían alejarla del lugar, Fernanda arrebató el micrófono.

MIRÁ TAMBIÉN Rossi afirmó que nadie lo computa a Schiaretti en las posibilidades de un acuerdo dentro del FdT

"No hay hospitales, no tenemos seguridad, no tenemos pediatras en el hospital, los chicos no aprenden nada en el colegio", lanzó la mujer.

El incidente que vivió Kicillof en Brandsen

Previo al encuentro en La Plata, la vecina de Brandsen indicó en declaraciones a Infobae: "Quedó más que claro que no quise atentar contra el gobernador. De hecho no tengo ninguna causa en mi contra y me voy a reunir con él".

El propio Kicillof había manifestado sus intenciones de dialogar con la mujer: "Aunque sea un tema municipal, provincial o lo que sea, vamos a intentar contactarla a ver si la podemos ayudar".

La reunión entre el gobernador y la vecina de Brandsen se concretó en horas de la mañana de este lunes, según pudo saber Noticias Argentinas. PT NA