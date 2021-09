El gobernador bonaerense, Axel kicillof, pidió hoy que cada voto del próximo domingo en las PASO "sea para la reconstrucción y el renacimiento de la provincia de Buenos Aires, por una Argentina con producción y empleo".

"Queremos poner a la provincia en la senda de la proyección, de la producción y volver a generar trabajo, el que se perdió por el gobierno de (Mauricio) Macri y por la pandemia. Hay que poner un voto para no volver para atrás. Llamamos a nuestro pueblo para que cada voto sea un paso más para la reconstrucción y el renacimiento de la provincia", resaltó Kicillof.

El mandatario provincial participó en Mar del Plata del acto de cierre de campaña del Frente de Todos (FdT) bonaerense junto al presidente Alberto Fernández; los precandidatos a diputados nacionales Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan y el titular de la Cámara de Diputados Sergio Massa.

Massa se conectó desde Junín y el presidente del bloque del diputados del FdT, Máximo Kirchner, hizo lo propio desde Bahía Blanca.

MIRÁ TAMBIÉN Un ministro, la hija de un exgobernador y una epidemióloga entre los precandidatos pampeanos

En su discurso, el gobernador subrayó que desde el FDT "invitamos una y mil veces a debatir" a la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC), pero los precandidatos de esa fuerza "no quieren discutir, debatir ni explicar lo que piensan".

"No quieren debatir propuestas porque no las tienen, porque cuando se les pide autocrítica dicen que no se arrepienten de nada, que harían lo mismo pero más rápido, más profundo y más doloroso", expresó.

Al respecto, Kicillof apuntó: "Hoy estamos con una oposición que ha hecho, primero, en el 2015, una campaña que denominamos la de la estafa electoral, en la que le dijeron y prometieron a cada uno lo que querían oír, como que nadie iba a perder ningún derecho o que iban a sacar el Impuesto a las Ganancias".

"Esta es la base por la que hoy no quieren debatir, porque están instrumentando una nueva estafa electoral marca 2021, donde buscan esconder a la cabeza de ese proyecto que no cumplió una sola promesa e hizo todo lo contrario", destacó.

MIRÁ TAMBIÉN Fernández: Nunca tuvimos el dilema de la salud y la economía

Agregó que "empezaron por esconderlo a Macri, a hablar de halcones y de palomas, pero cuando debían definir candidaturas metieron en la coctelera a ver si logramos que olvidáramos que quien preside la lista de capital fue la gobernadora que hizo un desastre en la provincia", sostuvo sobre la exmandataria María Eugenia Vidal.

"No les hablo de algo que pasó en el '70 o el '80, ellos buscan que se olviden de algo que pasó hace dos años e incluso esperan que la gente olvide lo que fue la pandemia", planteó ante el auditorio y añadió: "Los llamamos, les pedimos, colaboren, ayuden y no consiguieron una vacuna. En cambio se dedicaron a criticarnos, cuando en diciembre empezamos a vacunar y hoy somos el 18° país con más vacunas de más de 200 países".

Kicillof pidió además que "cuando vayan a votar acuérdense que nos decían que no habían vacunas mientras llegaban los aviones. Hoy gracias a la vacuna hay 51 municipios de la Provincia donde hace 7 días nadie muere de Covid".

El gobernador enumeró las medidas adoptadas por los Gobiernos nacional y provincial para afrontar la pandemia y consideró que las críticas de la oposición no son contra el oficialismo sino "contra la autoestima y al solidaridad del pueblo bonaerense y de los argentinos que pusimos todo para que haya menos daño y menos muerte pese al desastre que recibimos".

Aseguró además que en el 2019 "los argentinos dijeron nunca más a un modelo de abandono del Estado, de neoliberalismo y de fuga" que implementaron Macri y Vidal "porque ya vieron lo que ocurrió cuando gobernaban".

Por último, Kicillof cargó contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, porque "pretende eliminar la indemnización por despidos, lo que significa una flexibilización laboral que, en economía, es baja de salario y despidos".

"Lo hicieron cuando eran Gobierno y lo van a hacer ahora en el Congreso también", alertó el mandatario bonaerense. (Télam)