El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó hoy en San Martín de la presentación de una nueva edición del programa municipal "Volvé a la Escuela" junto al intendente Fernando Moreira; el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni.

La iniciativa promueve la reinserción escolar y el acompañamiento de jóvenes y adultos que desean terminar sus estudios primarios y secundarios.

El programa alcanza a todos los barrios de San Martín con 48 puntos de apoyo educativo, 150 docentes y más de tres mil voluntarios, involucrando a escuelas, familias y organizaciones sociales.

Desde su puesta en marcha, ya permitió que 20 mil personas retomaran y concluyeran sus estudios.

"Este programa es un éxito porque comprende que aquellos que pasaron por el sistema educativo y no pudieron finalizar sus estudios, no lo hicieron por falta de esfuerzo o porque no entendieran la importancia que tenía, sino por determinadas condiciones sociales que los llevaron a esa situación", explicó Kicillof.

El gobernador agregó que los bonaerenses "exigen que se enseñe más y mejor porque saben que sin la escuela pública su futuro está limitado".

Kicillof resaltó que "lo más potente de esta iniciativa es que, para facilitar el retorno a la escuela, sale a buscar a quienes lo necesitan y les extiende una mano", al tiempo que valoró "el rol de 3 mil voluntarios que conocen estos problemas y colaboran haciendo de esta una iniciativa más cercana".

El intendente Moreira señaló que "la primera parte de este programa consiste en la búsqueda puerta por puerta, recorriendo toda la ciudad, para proponer la inscripción a las y los vecinos que hayan tenido que abandonar sus estudios".

"La segunda etapa es el acompañamiento: vamos a estar en contacto de forma permanente para responder a las inquietudes y atender cualquier problema", agregó y subrayó: "Esta política está diseñada para que la escuela pública achique la brecha educacional para lograr un verdadero cambio social e individual".

La inscripción online está disponible hasta el viernes 10 en el sitio web del municipio, en tanto a partir de mañana y hasta el jueves 9 podrá realizarse también en todos los Centros de Atención Vecinal y en puntos emplazados en estaciones y centros comerciales.

Además, se llevarán a cabo operativos con jóvenes voluntarios y se recorrerán las casas para ofrecer información acerca del programa.

Sileoni detalló que "estamos haciendo una inversión muy importante con el Plan Fines y este año hemos sumado centros en los barrios populares porque el Estado debe dar oportunidades y, para ello, es fundamental ir a buscar a los que se fueron".

"Es un acto de justicia no solo para la biografía personal, sino también como un ejemplo para los hijos y los familiares de quienes retoman los estudios", manifestó.

Kicillof expresó que "cuando el problema es colectivo, el que tiene que resolverlo es el Estado" y concluyó: "A lo largo de este año vamos a seguir abriendo escuelas y arreglando edificios. Vamos a seguir peleando por nuestros derechos". (Télam)