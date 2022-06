El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo hoy que la obligación del Gobierno provincial es "generar igualdad de oportunidades" en todo el territorio bonaerense, y afirmó que le "cuesta" alcanzar consenso "con quienes piensan que en la escuela pública te caes, o que a las universidades no llegan los hijos de los trabajadores".

Así lo afirmó al encabezar la reinauguración de la Escuela Primaria Nº 1 de Trenque Lauquen, acompañado por las autoridades del colegio y el intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández.

"La provincia está llena de historia, esta es una escuela que tiene una historia larga y extensa, se hicieron escuela públicas y gratuitas para que nuestra sociedad comprendiera la importancia de la identidad nacional y provincial, eso es lo que enseña la escuela entra tantas cosas más", dijo el gobernador.

Durante la reinauguración, Kicillof remarcó que la obligación del Gobierno es la de "generar igualdad de oportunidades en toda la provincia de Buenos Aires, y acceso a la salud, a la educación, y que haya trabajo en toda la provincia" y dijo que eso "excede a una sola fuerza política".

También subrayó que "los principios" siempre deben vincularse a la distribución e inclusión social: "A mí no me gusta ver en las estadísticas de crecimiento que la economía crece pero que no se distribuye en todos los sectores; la clave del crecimiento es que sea crecimiento con igualdad", afirmó.

Agregó que, cuando asumió la gestión, antes de la pandemia, recorrió Trenque Lauquen y otros distritos, y llevó adelante una campaña "sin promesas".

"Lo habitual es una campaña son las promesas electorales, pero era muy difícil recorrer la provincia haciendo promesas porque veníamos de una etapa donde había habido muchas promesas", comentó.

En ese sentido, dijo: "Sin ánimos de señalar, hoy hablamos de unidad y de consensos pero a mí me cuesta llegar a un consenso con los que piensan que en la escuela pública te caés, con los que piensan que a las universidades no llegan los hijos de los trabajadores. Eso es señalar un problema".

"Lo que uno ve en todas las universidades del conurbano que se fueron abriendo es que el 90 o 95% son hijos de trabajadores, en la provincia de Buenos Aires hay educación gratuita pública desde el comienzo hasta la universidad", subrayó.

Kicillof agregó que, durante la campaña, "dejamos en claro, que la educación y la infraestructura educativa iban a ser una realidad, no se iban a hacer más promesas para ganar una elección y no hacer nada, que no se iba a abandonar a un intendente sin hacer nada, que los maestros de la escuelas iban a tener voz para saber donde apretaba el zapato".

En tanto, cuestionó a los que critican al Estado y se preguntó que hubiera pasado en Argentina si hubiera habido una pandemia y no había un Estado presente.

"Esos que se pasan criticando al Estado que se den una vueltita por la provincia para ver todo lo que falta y el Estado puede hacer, porque sino, está este problema de cada unos se tiene que esforzar un montón, pero si el edificio de la escuela se te cae en la cabeza, si no hay acceso a la salud y a la universidad, podes esforzarte pero te terminas yendo", subrayó. (Télam)