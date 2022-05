El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró hoy que "no hay crecimiento que sirva sin justicia social" y afirmó que "faltan recursos" para darle al conurbano la infraestructura que necesitan sus habitantes, tras lo cual reiteró la necesidad de discutir la distribución de fondos que le corresponde a la provincia de Buenos Aires.

"Poblar no es poner una casa. Tiene que haber asfalto, luz, agua, gas, servicios básicos, Internet, transporte, escuela, hospital, servicio de ambulancias. Urbanizar, poblar es una tarea que debe ser planificada", expresó Kicillof al encabezar la firma de convenios para obras de asfalto con distritos de la Tercera Sección electoral, en el marco del Plan 6x6.

El mandatario bonaerense recordó que en el conurbano "durante la Argentina del peronismo" hubo un crecimiento ordenado pero "luego se pasó a un caos suponiendo que lo iba a hacer el mercado, y el Estado tuvo que venir después a ayudar".

"El tema de la coparticipación no está suficientemente analizado. La provincia cedió parte de la coparticipación para que la gente se quedara en el interior del país. La provincia ha sido bien solidaria en su historia, pero es algo que funcionó mal. No es que el ceder generó que no haya más migración al conurbano, fue al revés y nos quedamos sin el pan y sin la torta", recordó Kicillof.

Además, remarcó: "Perdimos recursos, y mientras dicen que la ciudad de Buenos Aires está asfaltada y en la provincia y el conurbano no porque está mal gobernado, no es que está mal gobernado, es que faltan recursos para darle la infraestructura que necesitan los 13 millones de personas que viven en el conurbano".

"La falta de recursos es un problema nacional. Hacen falta recursos y es importante volver a plantear esas cuestiones históricas", puntualizó en referencia a la coparticipación.

Kicillof dijo que "en el conurbano, para hacer la infraestructura que falta en materia de hospitales, escuelas, cloacas, asfalto, faltan recursos y tenemos que iniciar ese camino".

Ningún bonaerense merece vivir con problemas de accesibilidad a su vivienda, dijo y agregó que "algunos hablan de mérito asociado al progreso, que para progresar hay que sacrificarse, esforzarse, como si eso lo resolviera todo, pero aquel que se encuentra en condiciones desfavorables por la situación que le tocó nacer, por más esfuerzo que haga, se hace complicado".

"Son 100 mil cuadras que no tienen asfalto en la provincia de Buenos Aires, no podemos permitirlo, hay que abordar esa situación y por eso este Plan 6x6 propone asfaltar todas las cuadras del conurbano. Y eso no lo puede hacer el Gobierno nacional en soledad, ni el Gobierno provincial en soledad: hay que hacerlo en los tres niveles, Nación, Provincia y municipio", dijo el gobernador.

Kicillof agradeció el estar encabezando el acto de firma de convenios para obras de asfalto con distritos de la Tercera Sección electoral en el municipio de Lanús, cuyo intendente Néstor Grindetti "es de otro signo político".

"La idea de este plan no está enmarcada en una política partidaria", sostuvo, y destacó que se pavimentarán 10 mil cuadras en el conurbano bonaerense.

Kicillof precisó que este es "un momento de reactivación después de 4 años de políticas que trajeron consecuencias, años de pandemia, de una guerra internacional y hay que dar respuesta a eso; y esa respuesta en un Estado presente para dar esa respuesta, dar trabajo y poner a mover la rueda de la economía".

"Necesitamos tener un programa de obra pública que ayude a impulsar el proceso de la economía, que dé trabajo, que la salida de pandemia, de 6 años difíciles no sea con crecimiento para unos pocos, no hay crecimiento que sirva si no es con justicia social", concluyó.

Por su parte, el Ministro de Infraestructura bonaerense, Leonardo Nardini, destacó que "la accesibilidad en el conurbano se debía esta discusión y llevar esta política de Estado que perdure en el tiempo. Es un plan ambicioso pero responsable".

"Este año se prevé llevar adelante 10 mil cuadras en la Primera y Tercera Sección electoral y teniendo en cuenta que la mayor densidad se concentra en este lugar la accesibilidad es importante", dijo Nardini, y remarcó que "este plan de accesibilidad que dignifica genera empleo directo, indirecto y va potenciando la recuperación económica de la provincia, de cada municipio y de la Nación, llegó para quedarse". (Télam)