(Por J.R.).- El gobernador Axel Kicillof rechazó la frase de uno de sus contrincantes de Juntos por el Cambio, Diego Santilli, quien expresó que en la provincia "la policía dejó de derribar los búnkers de droga" y respondió que en su administración "mejoraron todos los índices de seguridad".

"La situación de seguridad y de narcotráfico del gobierno de (María Eugenia) Vidal, de (Mauricio) Macri, de (Diego) Santilli, de (Cristian) Ritondo, de Bullrich fue un espanto, puro marketing, mucho cartel, mucha propaganda, mucho discursito", dijo.

Además, sostuvo que "no pasó eso que dicen en los barrios, tiraban un búnker -si es que lo tiraban- y a los dos días aparecía el siguiente, no atraparon a un narco relevante. Ese no es el punto".

"Te digo cómo se expresa la política contra el narcotráfico: terminaron a los tiros en Avellaneda la Policía Federal con la policía de la provincia de Buenos Aires. Un espanto. Pero esto no quiere decir que todo ande bien ahora. Uno puede mostrar que hizo más inversión no digo que Vidal, que hace muchísimo tiempo", continuó.

MIRÁ TAMBIÉN Alderete celebró el monotributo productivo anunciado por Massa

En ese marco, contó que al asumir "había dos mil patrulleros hechos puré, porque no invertían, porque estaban en el ajuste" y recordó: "le bajaron 26 puntos de sueldo a cada uno de los policías de la provincia de Buenos Aires".

También rememoró que "dejaron 5 mil policías menos que los que había cuando asumieron", indicó que "no hicieron nada de lo que decían que iban a hacer: dijeron que iban a poner el 82% móvil y no; que iban a sacar el impuesto a las Ganancias y no; no invirtieron en seguridad, ni cambiaron la formación de la policía".

"Nosotros la estamos la reorganizando, pero va a llevar tiempo", expuso el mandatario y remarcó que "todos los indicadores de delito bajaron desde Vidal hasta ahora y no lo digo yo, lo dice (Julio) Conte Grand, que es el procurador de la provincia de Buenos Aires".

"Está en las estadísticas de seguridad que publica el jefe de los fiscales. Mejoraron todos los índices ¿Alcanza con eso? no, falta un montón. Pero es cuestión no de marketing y publicidad sino de inversión y también de coraje, como tiene el ministro Berni", subrayó.

MIRÁ TAMBIÉN El Gobierno nacional comenzó a implementar el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Luego, dijo: "A nosotros la policía de la provincia al principio nos puso agentes en la calle, retirados a protestar. Nos enfrentamos a lo que tenemos que enfrentarnos porque hay que transformar la policía de la provincia y ese es el camino más difícil y más largo".

"Capaz que pagar pauta es más barato y pensarán que es más eficaz que hacer las inversiones que hay que hacer y las transformaciones que hay que llevar adelante", concluyó.

(Télam)