El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pidió hoy a toda la ciudadanía que se acerque a votar, destacó que los comicios "se están desarrollando con tranquilidad y en paz" y dijo que se trata de un momento "importantísimo para la democracia".

Kicillof brindó declaraciones a la prensa luego de emitir su voto en la Escuela Superior de Formación En Salud en la ciudad de La Plata pasadas las 13 horas y pidió a toda la ciudadanía que se acerque a votar y que tenga "templanza" ya que por los protocolos puede haber demoras en las colas.

"Queremos pedir a todos y todas que vayan a votar, tal vez por los protocolos hay esperas pero es un día que hay que tener mucha templanza", dijo el Gobernador en una conferencia de prensa realizada en el Teatro Metro para mantener los protocolos de cuidado establecidos para las elecciones PASO que prohíben los operativos de prensa en el local de votación o sus inmediaciones.

Kicillof repasó que se lleva adelante un "operativo inmenso" con un padrón de unos 13 millones de votantes lo que significa "una responsabilidad muy grande" ya que remarcó que la provincia de Buenos Aires, representa el 38% del padrón.

"Hoy me resulta importante que la elección se desarrolle en paz", remarcó y señaló que hubo "algunos candidatos que están rompiendo la veda".

En esa línea, precisó que hay que "llamar a los y las cuidadanas a que no se alteren". "Es un momento importantísimo para la democracia, queremos que se haga con conciencia y tranquilidad, no podemos estar subiendo el tono, espero que la oposición se tranquilice", subrayó.

En ese punto agregó: "No es momento para agravios, por eso me tiene muy conforme el hecho de que estos comicios se estén desarrollando en paz, con tranquilidad, no es momento para ponerse ansiosos porque tenemos que hacer las cosas bien y no tenemos que llamar a los ciudadanos para que se alteren".

Sobre la oposición apuntó que espera que "la elección los tranquilice a todos los que estaban alterados".

"Me parece que el ejercicio democrático y más en medio de una pandemia exige un esfuerzo de sensatez, un esfuerzo de tranquilidad, de poder hablar con nuestro pueblo que ha atravesado una situación absolutamente inédita y como dirigentes políticos tenemos que estar a la altura", remarcó.

Destacó que en la escuela donde votó "se capacitó a muchos vacunadores de la provincia de Buenos Aires" y señaló que al lado del teatro hay un vacunatorio, por lo que dijo, "se mezclan las dos cosas, la vacunación por un lado y el avance de la vacunación por el otro que hemos redoblado el último tiempo".

En otro orden, informó que en a escuela donde votó, las autoridades se sorprendieron de ver a un gobernador emitiendo su voto. "Vivimos en la residencia de los gobernadores con mi familia y eso es revalorizar la ciudad de La Plata, también tiene que ver con esto, que los gobernadores vivan y trabajen acá", opinó.

Comentó que pasará la tarde junto a su familia en la Gobernación, donde recibirá a algunos militantes cuando termine la votación y que luego irá al búnker del Frente de Todos (FdT).

Por último, manifestó "el mejor de los deseos para la provincia, tan importante en esta votación, y para los y las bonaerenses que voten en paz y pensando en el futuro" y dijo que después de la elección, retomará la agenda ya que hay "hay muchísimo por hacer". (Télam)