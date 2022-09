El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, llegó hace instantes a la Plaza de Mayo y destacó que la concentración "es una respuesta contundente de una parte importante de la sociedad que no está dispuesta a que la democracia se convierta en discursos para ver quién odia más".

"Se atentó contra la persona de Cristina (Fernández), eso es algo impresionante, terrible, inédito. Es uno de los hechos más graves que han ocurrido en la democracia. Cristina es hoy la vice y fue dos veces presidenta pero hoy lo que vemos es que la democracia está en peligro no sólo por eso sino por lo que lo generó", expresó el mandatario bonaerense en declaraciones al canal Crónica TV.

El mandatario remarcó que este atentado "no ocurre como un rayo en un cielo despejado porque se viene generando un clima de violencia, de instigación".

"Vimos guillotinas y nadie decía nada. Vimos bolsas como simulando ahorcamiento y nadie decía nada. También hubo dirigentes pidiendo la pena de muerte y esto desencadenó este tipo de acto", apunto el gobernador en alusión al atentado que sufrió anoche la vicepresidenta.

"Me niego a mirar este hecho como un hecho de locura individual fuera de contexto, es un ataque a las instituciones, a la democracia. Esta Plaza inmensa, movilizada, es una respuesta contundente de que hay una parte importante de la sociedad, no sólo del peronismo y del kirchnerismo, que no está dispuesta a que la democracia se convierta en una discusión sobre quién odia más", acotó.

Kicillof llegó a Plaza de Mayo junto a varios intendentes bonaerenses del Frente de Todos y la vicegobernadora, Verónica Magario.

Las columnas de manifestantes también se ubicaban sobre la avenida de Mayo y en las diagonales Sur y Norte, que desembocan en la Plaza, donde se armó un escenario frente a la Casa Rosada .

Con banderas argentinas y consignas en defensa de la democracia se veían diferentes carteles de organizaciones políticas, gremiales y sociales, jóvenes y familias con niños.

En la Plaza se encontraban la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), La Cámpora, Movimiento Evita, Barrios de Pie, CTA Autónoma, La Dignidad, Partido Solidario, Nuevo Encuentro, Frente Popular Darío Santillán (FPDS), la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) y el Frente Transversal.

También se hicieron presentes el MTD Aníbal Verón, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), la Corriente Nacional Martín Fierro, el Movimiento Octubres, la Confederación de Trabajadores Universitarios y Mujeres del Movimiento Evita, entre otras organizaciones. (Télam)