El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien aspira a su reelección por Unión por la Patria (UxP), dijo hoy que "la receta que ofrece" el postulante presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, "es la paz de los cementerios" y consideró que el candidato del oficialismo, Sergio Massa, "tiene muchas chances de ganar los comicios" del próximo domingo.

"Esta es una elección compleja, en la que tenemos que comunicar lo mejor posible lo que proponemos nosotros con Sergio Massa y lo que proponen Milei y (la candidata presidencial de Juntos por el Cambio) y Patricia Bullrich", planteó el mandatario bonaerense en declaraciones a radio Con Vos.

En ese marco, criticó "los mitos de Milei" como la idea de que la población "podrá cobrar sueldos en dólares" o su supuesto rechazo a los monopolios, "cuando toda la vida trabajó para Aeropuertos Argentina 2000".

El economista analizó que "las soluciones serias no son mágicas", dijo "entender" el surgimiento de una figura nueva "tras la crisis económica surgida post macrismo, pandemia, guerra, sequía y el efecto de lo que pasó con el FMI", resaltó que "los insultos y lo disruptivo del personaje puede ser atractivo para algunos", pero afirmó que el resultado de las PASO puede deberse a que "no había una escucha atenta a su batería de propuestas".

"Ahora hay una escucha y una atención distinta. La receta que ofrecen para curar los problemas es la paz de los cementerios", analizó y apuntó que "el jubilado sabe que vienen las AFJP; las familias que piden mejor seguridad no quieren la libre portación de armas o vender pibes; la sociedad no quiere que se nieguen 30.000 desaparecidos. Es un paquete que trae más cosas".

En esa línea, expuso que quienes votaron a LLA en las PASO "ahora prestan atención a lo que dicen sus dirigentes" y dijo estar seguro de que muchos de ellos "no comulgan con las ideas de Milei de estar en contra de defender la soberanía de las Islas Malvinas, no creen que el papa Francisco es el maligno, ni defienden a los padres que no pagan la cuota alimentaria de sus hijos".

"No sé si van a repetir el voto porque vieron todo el paquete y la letra chica del prospecto y quizá dicen: 'ojo, que esto puede gobernar'", advirtió Kicillof.

"Cuando Milei deja de lado su postura de rockstar y envía a sus economistas a hablar con el FMI, elige a Roque Fernández, quien tiene las mismas ideas que Carlos Melconián, con lo cual el plan económico es muy parecido: el de la dictadura y el de Carlos Menem", añadió.

Luego, consideró que tanto Bullrich como Milei "tienen el mismo programa" y aseveró que va a "defender a la provincia de la motosierra, la dinamita y el ajuste".

De cara a la elección del domingo, Kicillof sostuvo que "necesitamos que Massa sea presidente" y destacó que el ministro de Economía "cortó con el plan económico que impuso el Fondo Monetario Internacional, por lo que ese organismo está enojado", y apuntó que "el tema cambiario que se aplica por imposición del Fondo es devaluar lo mismo que la inflación". (Télam)