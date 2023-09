El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes el acto de firma de convenios que permitirán reforzar las políticas de cuidado del ambiente en el municipio de Coronel Suárez.

Fue en el marco de la inauguración de un playón deportivo en el predio ferroviario, donde junto a la ministra Daniela Vilar y el intendente local, Ricardo Moccero, entregó bicicletas a estudiantes que participaron del programa Movilidad Sustentable y distribuyó equipamiento para operarios de la planta de reciclaje local.

“Quienes nos critican dicen que usamos los impuestos para distribuir computadoras, llevar ambulancias a los municipios e inaugurar centros universitarios y playones deportivos en el interior”, expresó Kicillof y agregó: “Desde que soy Gobernador no creé ningún impuesto ni aumenté las tasas impositivas. Entonces la pregunta no es por qué cobramos impuestos, sino qué hicieron cuando gobernaron con los impuestos que también se pagaban y no estaban en las escuelas, los caminos, las ambulancias y las computadoras”.

En ese sentido, el Gobernador señaló que “lo que pasa es que nosotros no usamos los recursos para la fuga de capitales ni para favorecer a los sectores más ricos y poderosos“. “Los impuestos que pagan los bonaerenses vuelven ahora para garantizar los derechos de nuestro pueblo”, añadió.

Los convenios prevén una inversión de $30 millones en el marco del Programa “Mi Provincia Recicla” para la compra de equipamiento, un camión con caja para recolección diferenciada y un módulo sanitario. También se hará entrega de un segundo camión para la recolección de residuos y se anunció una inversión de $28 millones para el fortalecimiento de espacios verdes en el distrito y la adquisición de un auto eléctrico para el control ambiental de estos ámbitos.

“Cada vez que gobierna la derecha se expulsa a los y las bonaerenses que viven en el interior y, luego, se habla de la necesidad de dividir a la provincia”, sostuvo Kicillof y añadió: “Nosotros, al contrario, trabajamos para integrarla y para que nadie se vea obligado a migrar a otras ciudades: queremos que en los 135 municipios se pueda acceder a la salud, la educación, la producción y el trabajo”.

Por su parte, Moccero remarcó que “todas estas no son promesas, son hechos concretos: tuvo que llegar un Gobernador que piensa en las necesidades de la gente para que dejemos atrás una etapa en la que se paralizaban las obras y no se invertía en salud y educación”.

Las autoridades llevaron a cabo la entrega de 36 bicicletas del Programa Movilidad Sustentable a alumnos y alumnas de escuelas medias públicas normales y técnicas que trabajaron el abordaje de las problemáticas ambientales. Asimismo, se otorgaron 65 kits de protección personal e indumentaria para trabajadores de la planta de reciclado municipal; y 8 kits de transición ecológica para distintas instituciones que incluyen cestos de separación en origen y luces led.

Durante la jornada, Kicillof y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, también pusieron en funcionamiento una nueva ambulancia de alta complejidad para fortalecer la gestión de las emergencias en el distrito y efectuaron la entrega de cinco computadoras destinadas al funcionamiento del programa de Historia de Salud Integrada (HSI) y de un sillón de parto respetado para el Hospital Materno Infantil.

Inauguración de infraestructura educativa

A continuación, Kicillof y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, recorrieron las nuevas instalaciones del Instituto Superior de Formación Docente y Técnico (ISFDyT) N°48, donde más temprano se llevó a cabo un Cabildo Abierto de la Educación Superior, un encuentro de participación comunitaria que reunió a más de 450 alumnos y alumnas de 4° año de carreras de formación docente de la región.

En el establecimiento se inauguraron nuevas aulas, obras de circulación y un laboratorio que será utilizado por los estudiantes de las carreras de los profesorados en Biología y en Educación Primaria, y por la tecnicatura en Enfermería.

Participaron de las actividades el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; el jefe de Gabinete de la Dirección General de Cultura y Educación, Pablo Urquiza y su par de la subsecretaría de Política Ambiental, Carolina Digiani; el jefe del Distrito N°19 de Vialidad Nacional, Gustavo Trankels; el presidente del Organismo de Control de la Energía Eléctrica (OCEBA), Roberto Daoud; y los directores de las Regiones Sanitarias I y IV, Laureano Alimenti y Maximiliano Núñez.

Asimismo, estuvieron presentes los intendentes de Tornquist, Sergio Bordoni; de Monte Hermoso, Marcos Fernández; y de Guaminí, José Nobre Ferreira; el secretario de Gobierno de Monte Hermoso, Hernán Arranz y su par local de Obras Públicas, Mario Abelardo; la Inspectora Jefa Distrital de Educación, Andrea Acosta; y los dirigentes de Tres Arroyos, Alejandro Barragán; de Saavedra, Oscar Gómez y de Bahía Blanca, Gabriel Godoy