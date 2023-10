El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó hoy que "es la boleta completa" de Unión por la Patria (UxP) la que "garantiza lo que hicimos pero también lo que falta hacer".

Desde el estadio de Arsenal de Sarandí, Kicillof sostuvo que "la provincia de Buenos Aires no se salva sola, tenemos elecciones conjuntas, decidimos ir a definir la gobernación junto con la presidencia y todas las intendencias" porque, dijo, "no alcanza con un gobierno local o con la provincia, necesitamos un proyecto nacional que aguante los embates de esa deuda externa que nos dejaron y de esos sectores concentrados que no usen para aumentar precios y disminuir el poder de compra de los trabajadores". (Télam)