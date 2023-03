El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró hoy en la Isla Martín García un nuevo Parque Solar con un sistema híbrido de generación, y destacó que esa innovación brinda "abastecimiento y soberanía energética" al distrito.

"La Isla Martín García pertenece al territorio de la provincia de Buenos Aires y aquí no se invertía un peso hace 40 años", recalcó el mandatario provincial durante el acto.

Sostuvo que "se fue perdiendo patrimonio, en un lugar en donde acontecieron tantos hechos históricos como las detenciones de los presidentes Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón, Marcelo Torcuato de Alvear y Arturo Frondizi".

"Esta isla estaba absolutamente abandonada: no tenía electricidad, sólo contaba con una vieja usina. Luego se pusieron generadores que se alimentaban con gasoil, entonces por muchas horas no había luz", describió Kicillof y destacó que su decisión fue "no sólo que hubiera suministro eléctrico permanente, sino que se hiciera de forma cuidadosa con el medio ambiente".

Expuso luego que "por eso, este es uno de los 26 parques de energía solar que tiene la provincia que le da abastecimiento y soberanía energética al territorio"; rememoró que "la escuela y la sala de salud también estaban destruidas" y remarcó que "todas las prestaciones básicas del Estado estaban abandonadas".

También anticipó que se comprará una embarcación "para que la Isla tenga conectividad".

En el 209° aniversario de la isla, Kicillof estuvo acompañado por la ministra de Gobierno, Cristina Alvarez Rodríguez; la de Medio Ambiente, Daniela Vilar; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; y el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni.

Parque Solar

Con una inversión de U$S 1.265.730, se trata de un programa de eficiencia energética llevado a cabo por la Subsecretaría de Energía y la Dirección de Islas del Ministerio de Gobierno, por el cual además se realizó el balizamiento de la pista de aterrizaje con luminarias led, se colocaron termos solares y se realizaron mejoras en la red eléctrica existente.

A partir de ese proyecto, la histórica reserva natural del Río de la Plata mejorará la calidad del servicio eléctrico mediante el aprovechamiento de recursos renovables y la aplicación de medidas de eficiencia energética.

Desde el Poder Ejecutivo se especificó que cuando se comenzó con el proyecto, la Isla se abastecía en un 100 por ciento con generación diesel que, además de no proporcionar confiabilidad y calidad en el servicio, era costoso y contaminante.

A partir de la puesta en marcha del parque solar, la Isla tiene luz las 24 horas.

A la vez se realizó la renovación del balizamiento de la pista de aterrizaje de la isla, incluyendo tecnología moderna y de conformidad con las normativas actuales.

Desde el Gobierno se precisó que "para la isla, contar con una pista de aterrizaje renovada y confiable es de vital importancia porque no es sólo utilizada para vuelos comerciales, sino también para situaciones de emergencia de los habitantes de la reserva, en muchos casos nocturnas".

El financiamiento de este proyecto se realizó a través del Programa de Incentivos a la Generación Eléctrica Distribuida (PROINGED) de la provincia de Buenos Aires, dependiente del Foro Regional Eléctrico (FREBA), que promueve el desarrollo de proyectos que incorporen innovación en generación eléctrica distribuida basada en fuentes primarias renovables. (Télam)