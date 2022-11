El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró hoy el establecimiento educativo número 114 de su gestión y aseguró que pese a que "hay quienes no creen en la escuela pública", él considera que sin esa institución, el distrito "no tiene destino".

"Hicimos una enorme inversión en educación para hacer escuelas nuevas y arreglar las que estaban en ruinas. Hay quienes no creen en la escuela pública, yo sí. Creo que sin la escuela pública nuestra provincia no tiene destino", expuso Kicillof.

El mandatario provincial formuló estas declaraciones en Campana, al encabezar junto al intendente Sebastián Abella y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, la inauguración de la Escuela Secundaria N°14, financiada por los gobiernos nacional y provincial.

Kicillof contó que la obra de ese establecimiento "se empezó en el gobierno anterior, quedó al 60% y nosotros decidimos continuarla y terminarla" y rememoró que la exgobernadora María Eugenia Vidal hizo 65 nuevos edificios escolares, mientras que su administración lleva 114 en tres años.

"Estos son barrios que tienen necesidades pendientes. Debemos ir cumpliendo con cada una de ellas. Cuando hay una necesidad en un barrio o en una zona, hay costos. Pero mirarlo desde esa perspectiva cuenta solo un pedacito de la historia", prosiguió.

En ese marco, Kicillof criticó al juez de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, quien en junio pasado expresó que "no puede haber un derecho detrás de cada necesidad" al aseverar que "yo no creo eso. Yo pienso que donde hay una necesidad, una escuela o un hospital, hay un derecho".

Así, continuó: "Donde hay un derecho, hay una obligación para los que gobernamos. Hay mil dificultades, pero hay que hacerlo".

Posteriormente, el gobernador indicó que en la actualidad "se habla mucho de la libertad" y, refiriéndose a los jóvenes presentes, les dijo: "si no está la escuela que les de formación y los prepare, de manera libre y gratuita, esa libertad no estará porque no podrán conseguir un buen laburo ni tener una buena vida".

De esa manera, consideró que es el Estado el que "debe garantizar esos derechos" y añadió que él cree que "en la libertad de opinión, de organización y en la libertad política".

"Creo en los centros de estudiantes, creo que los pibes y pibas tienen que expresarse y pelear por lo suyo. Creo en los centros de estudiantes. Está muy bien que pidan y demanden. Faltan millones de cosas y nosotros tenemos que saberlas, sentirlas y solucionarlas", subrayó Kicillof.

Finalmente, les pidió a las y los estudiantes "cuidar la escuela, a sus maestras e ir por más" ya que "nadie los tiene que parar".

A su turno, Sileoni destacó que el gobierno bonaerense ya finalizó "5.000 obras" en todo el territorio, dijo que "el presupuesto para el año que viene es el 11% más grande que el del actual" y puso de relieve que el dinero destinado a trabajos de infraestructura en 2023 será de "25.000 millones de pesos".

"Quiero destacar el valor de la escuela pública, que no son solo ladrillos, sino amor y convivencia", cerró. (Télam)