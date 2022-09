El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, rindió hoy homenaje a las y los docentes bonaerenses en el marco del "Día del Maestro" y, tras agradecer "su esfuerzo de todos los días" por impartir educación pública, aseguró que desde su Gobierno están "para transformar y mejorar la educación pública".

"No comprendo qué les pasa a los que atacan la escuela pública. En algún momento tal vez algún sondeo de opinión o focus group pudo haber dado alguna opinión negativa de la escuela pública, porque la escuela refleja todo lo bueno y algunas carencias históricas de inversión, de contenido; hay mucho para criticar y estoy abierto a escuchar esas críticas, pero a nosotros nos da fortaleza escuchar todo lo que le falta a la educación pública", expresó Kicillof.

Sostuvo que "reflexionar, analizar, criticar es un camino que tomamos para transformarla y mejorar a la educación pública. El punto es ser bien crítico en el pensamiento y bien transformador en la acción".

"Estamos para transformar y mejorar la educación pública", remarcó en homenaje a docentes por el Día del Maestro en la sede de la Dirección General de Educación y Cultura bonaerense, en La Plata, junto al titular del área, Alberto Sileoni, con la presencia de 78 educadores y educadoras representantes de todas las ramas educativas de la provincia -a quienes se les entregó un ejemplar del libro "Facundo", de Domingo Faustino Sarmiento-. y representantes de los gremios.

Kicillof agradeció el desempeño de los docentes en la pandemia de coronavirus y, tras destacar el nivel de vacunación en la provincia, expresó que "nos costó muchísimo llegar a esta situación y veo la disputa política cargada de discursos extremos y agresivos; tratan de atacar al Gobierno actual diciendo lo que fue educar en pandemia".

"No me preocupa que me ataquen porque me dedico a ejercer cargos públicos; pero a veces con mala fe, con ignorancia dicen que en pandemia no hubo clases y están atacando a maestras, maestros, directivos, familias, que en la pandemia hicieron una muestra heroica de coraje, de compromiso; iban buscando a los chicos, haciendo un sacrificio, un acto de amor y de muchísima comprensión de la situación", valoró.

Kicillof mencionó el aumento salarial de 25 puntos anunciado días atrás para todos los trabajadores bonaerenses y puntualizó que con el Gobierno anterior los docentes "perdieron mucho poder adquisitivo, y afrontaron grandes problemas con la infraestructura edilicia por una situación de abandono deliberado porque había una posición contra la educación pública"

"En la provincia de Buenos Aires si nos dejan sin educación pública nos dejan sin nada. Hay un proceso de reconstrucción, estamos trabajando para que nunca más pierdan poder adquisitivo; 25 puntos de aumento salarial es insuficiente, falta, pero nos hemos comprometido a un a recuperación salarial", dijo.

Marcó como logro de su gestión en el sector educativo que "llegamos a 100 escuelas y hoy en Avellaneda inauguramos la 104; este proceso no para y tenemos terminadas más de 4 mil obras, es un plan de obra histórico".

Dijo que había "3.161 escuelas que no estaban conectadas con Internet y ahora tienen servicio para la escuela, para los pibes y pibas y para la comunidad toda". Añadió que "más allá de gobernador, cuando me preguntan qué soy, digo docente".

Kicillof destacó que el libro "Facundo" está entre sus favoritos. "Es un libro para analizar, pensar, leer críticamente, maravillosamente escrito y más allá de las cosas que digan de Sarmiento, es el más importante escritor de la historia argentina", afirmó.

Agregó que Sarmiento "tiene sus defensores y sus detractores, pero no hay nadie en nuestro país que pueda negar el papel central que tuvo como impulsor de la educación pública, gratuita y central".

Sileoni también destacó a Sarmiento como su antecesor en los períodos 1856-1862 y 1875-1881 y como autor intelectual de la primera Ley de Educación de provincia de Buenos Aires, precursor de la ley 1420.

"Qué confiere a un ser humano el privilegio de enseñar a otros? No son los títulos. Cada vez más lo que da a alguien el poder de enseñar a otros es el ejemplo, la ética. Los pibes y pibas no aprenden por lo que decimos, sino por lo que hacemos, somos la encarnadura de los valores", destacó Sileoni.

Sostuvo que los maestros y maestras "enseñan vida, matemáticas, lengua y en estos momentos tan duros también enseñan la paz, a no devolvérsela a otro, Las bolsas negras mortuorias, las guillotinas no podría ocurrir en la escuela, porque ante el primer atisbo de violencia alguien dice 'hay una raya', alguien dice 'eso no se hace'. En la sociedad pareciera que eso no pasa".

(Télam)